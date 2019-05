Eine Ikone stürzt

Er hat bis zuletzt gekämpft. Jetzt sei er «sehr traurig», sagt er. Sehr traurig zu sein ist vermutlich eine Untertreibung, wenn ein Teil des Lebenswerks den Bach runtergeht – und das Image des ewigen Siegers, des Jungen mit den goldenen Händen ebenfalls. Jamie Oliver, berühmt geworden als «The Naked Chef», (der nackte Koch), weil er zupackend und mit blossen Händen in seinen unkomplizierten Gerichten herumfuhrwerkte, muss in die Insolvenz; die Wirtschaftsprüfer von KPMG übernehmen die Insolvenzverwaltung. Das wurde am Dienstag bekannt.

Es handelt sich dabei nur um die mehr als 20 britischen Restaurants, die unter den Namen Jamie's Italian, Fifteen und Barbecoa laufen. Seine Läden im Ausland betrifft es vorerst nicht, die werden als Franchise-Unternehmen geführt. Oliver wird auch nicht zugleich Privatinsolvenz anmelden müssen, er hat immer noch seine Kochbücher und seine Fernsehauftritte.

I’m devastated that our much-loved UK restaurants have gone into administration. I am deeply saddened by this outcome and would like to thank all of the people who have put their hearts and souls into this business over the years. Jamie Oliver