Erfolgreichstes Shoppingcenter der Schweiz geht über den Ladentisch

Der Ausverkauf beim Migros-Genossenschaftsbund (MGB) geht weiter: Die Migros stellt das umsatzstärkste Shoppingcenter der Schweiz, das Glattzentrum im zürcherischen Wallisellen, zum Verkauf. Das verkündet der Detailhändler in einer Mitteilung. Der Grund: Man wolle sich auf das Kerngeschäft fokussieren – die Immobilien gehörten nicht dazu. Wie die Migros bereits im Juni mitteilte, solle vermehrt ins Convenience-Geschäft mit Migrolino-Filialen und Restaurationsbetrieben sowie in digitale Vertriebskanäle und den Gesundheitsbereich investiert werden.

Der Verkauf des Glatt ist indes ein strategisches Signal. «Es ist schon sehr erstaunlich, dass die Migros ihre Perle unter den Shoppingcenter verkauft», sagt Marcel Stoffel, Gründer und Chef des Swiss Council of Shopping Places. Er war selbst jahrelang Direktor des Glatt. Dieses habe sich in den letzten Jahren stark verändert. «Noch bis vor wenigen Jahren belegte die Migros mit ihren eigenen Retail-Formaten mehr als die Hälfte der Fläche. Dies hat sich durch Verkauf oder Schliessung der verschiedenen Unternehmen wie Office World, Herren Globus, Schild, Depot und Interio massiv verändert. Demzufolge sinken auch die Synergien.» Wenn nun in den nächsten Tagen oder Wochen auch noch Globus verkauft wird, ändert sich die Ausgangslage erneut, denn Globus ist ein wichtiger Teil der im Glatt verbliebenen Migros-Konzepte.

Mehr als 18 Milliarden Franken Eigenkapital

Unter den zehn erfolgreichsten Einkaufszentren der Schweiz steht das Glatt mit fast 600 Millionen Franken Umsatz und einer Fläche von 53’000 Quadratmetern an der Spitze. Lage und Anbindung an Zürich sind gut. Laut Marktforscher GFK sind die 197 Schweizer Einkaufszentren mit einem Anteil von rund 19 Prozent am gesamten Retail-Volumen eine wichtige Stütze des Schweizer Detailhandels.

Doch das Geschäft läuft nicht mehr so rosig wie einst. Die Einkaufszentren spüren den Onlinehandel deutlich. Selbst der Spitzenreiter unter den Shoppingcentern leidet: In den vergangenen acht Jahren schrumpfte der Umsatz des Glattzentrums um rund 10 Prozent. Und es droht mit der Eröffnung des Circle am Zürcher Flughafen eine weitere Verschärfung des Wettbewerbs.

Dass das Glatt der Migros geschätzte 430 bis 500 Millionen Franken extra in die Kasse spülen dürfte, sei aber kein Grund für den Verkauf, dementiert die Migros entschieden. «Mit mehr als 18 Milliarden Franken an Eigenkapital steht die Migros gesund da», sagt Migros-Sprecher Marcel Schlatter. Auch dass in den nächsten Monaten weitere Center-Immobilien auf den Markt kommen würden, stehe nicht zur Debatte. Aus Branchenkreisen hört man, dass Migros und auch Coop in den vergangenen Jahren immer wieder Liegenschaften zum Verkauf gestellt haben.

Strategische Schwierigkeiten

Klar ist: Die Migros muss sich überlegen, was sie mit ihren insgesamt 42 Shoppingcentern künftig anstellen und wieviel Geld sie noch in diese investieren will – oder kann. CEO Fabrice Zumbrunnen lässt im kleinen Kreis auch durchblicken, dass man nach Lösungen für künftige Nutzungen sucht, sie aber noch nicht gefunden hat. Der Markt ist im Umbruch – wie Shoppingcenter künftig aufgestellt sein müssen, um Erfolg zu haben, darüber diskutiert die Fachwelt derzeit intensiv. Die bisher erfolglose, riesige Mall of Switzerland in Ebikon, die 2017 eröffnet wurde, ist ein eigentliches Mahnmal für die Branche.

Ein weiteres Problem für die Migros ist auch, dass die Shoppingcenter-Immobilien nach dem Verkauf des Glattzentrums ausschliesslich in den regionalen Genossenschaften verbucht sind. Diese geniessen demzufolge Autonomie. Auch hier wird das Konstrukt mit den 10 Genossenschaften wieder zum strategischen Hemmschuh.

Als Hauptmieter im Glattzentrum konnte die Genossenschaft Migros Zürich vorab über einen Kauf der Immobilie entscheiden. «Für uns ist das keine Option, denn wir planen nicht, unser Immobilienportfolio zu vergrössern», sagt Sprecherin Gabriela Ursprung. Dass sich die Genossenschaft in den kommenden Monaten oder Jahren von einzelnen Immobilien trenne, sei nicht auszuschliessen.

Die Verhandlungen um den Glatt-Verkauf starten laut Migros nun erst. Man rechne damit, den Verkaufsprozess noch in diesem Jahr abschliessen zu können.