Es ist Schaltjahr – Schweizer arbeiten drei Tage gratis

Das Jahr 2020 ist für die Schweizer Unternehmen so vorteilhaft wie seit 16 Jahren keines mehr. Leidtragende sind die Arbeitnehmenden. Wegen des Schaltjahrs fallen drei zusätzliche Arbeitstage an. Entlöhnt werden diese aber nicht. Im Gegenteil fallen für die Angestellten zusätzliche Kosten an.

Zwar fällt der 29. Februar auf einen Samstag. Aufgrund der kalendarischen Verschiebung weist das Jahr 2020 aber nicht einen zusätzlichen Samstag auf, sondern einen zusätzlichen Wochentag. Gleichzeitig verschiebt sich der 1. August auf den Samstag. Die Weihnachtsfeiertage, welche 2020 ohne Schalttag komplett während der Arbeitswoche stattgefunden hätten, geben ebenfalls einen Tag an den Samstag ab.

Der kalendarische Wachstumsimpuls gegenüber 2019 erhöht sich damit nicht nur um einen, sondern um drei zusätzliche Arbeitstage, wie das Wirtschaftsforschungsinstitut BAK Economics im Auftrag der Basler Kantonalbank (BKB) in einer Studie nachweist. Die kalendarischen Besonderheiten für die Beschäftigten im Land waren letztmals 2004 so schlecht. Immerhin gibt es ein kleines Trostpflaster für die Büezer. Gemäss BAK Economics erwies sich nämlich 2019 als «sehr arbeitnehmerfreundlich».

Das Gewerbe profitiert am meisten

Ein zusätzlicher Arbeitstag im Jahr entspricht in der Schweiz rund 32 Millionen Arbeitsstunden. Drei Tage ergeben somit 96 Millionen Stunden Gratisarbeit. Davon profitieren die Arbeitgeber, da in den meisten Fällen die Saläre auf Jahresbasis fixiert sind.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden aber nicht nur zur Gratisarbeit verpflichtet. Sie müssen auch die zusätzlichen Ausgaben, die während dem 29. Februar anfallen, aus der eigenen Kasse berappen. Jeder Erwerbstätige muss mit seinem Gehalt einen Tag länger als sonst auskommen. Im Detailhandel werden gemäss BAK Economics an Schalttagen Nahrungsmittel im Wert von 100 Millionen Franken gekauft. Mehrausgaben fallen auch in anderen Konsumbereichen an, etwa wegen des höheren Energieverbrauchs.

Ein zusätzlicher Arbeitstag bewirkt im Schnitt ein um rund 0,03 Prozent höheres Wirtschaftswachstum. Die zusätzliche Wertschöpfung liegt damit bei 200 Millionen Franken. Das Wachstum des Schweizer Bruttoinlandprodukts (BIP) wird 2020 damit um knapp 0,1 Prozentpunkte höher ausfallen als im Vorjahr.

Die gesamtwirtschaftliche Schweizer Wertschöpfung erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 600 Millionen Franken. Unter dem Strich hätte wegen des Schaltjahrs das aktuell höchste Gebäude der Schweiz, der Roche-Turm in Basel, gratis erstellt werden können. Dessen Baukosten liegen bei 550 Millionen Franken. Vor allem das verarbeitende Gewerbe profitiert mit 300 Millionen an zusätzlicher Wertschöpfung. Auf den Tourismus entfallen weitere 50 Millionen, an den Handel gehen 215 Millionen.

Markant steigern sich durch das Schaltjahr auch die Ausfuhren. Diese nehmen um 0,3 Prozent oder 1,3 Milliarden Franken zu. Im gleichen Atemzug belaufen sich die zusätzlichen Einfuhren auf eine halbe Milliarde Franken.

Plus 1200 Straftaten und 140 zusätzliche Hochzeiten

Im Vergleich zu anderen Ereignissen fallen die Effekte in Schaltjahren aber moderat aus. So haben eine Fussball-WM oder Olympische Spiele eine wesentlich grössere Wirkung auf die Schweizer Wirtschaftsentwicklung als ein zusätzlicher Arbeitstag. Fifa und das IOK haben ihre Sitze in der Schweiz. Aufgrund der damit verbundenen Lizenzeinnahmen führen diese Giga-Sportanlässe zu einer zusätzlichen Wertschöpfung von mehr als drei Milliarden Franken. Dies ist mehr als das Fünfzehnfache dessen, was durch einen zusätzlichen Arbeitstag generiert wird.

Letztlich haben Schalttage aber auch einen Einfluss auf andere Bereiche des Lebens. 140 zusätzlichen Hochzeiten im Land stehen 18 Scheidungen gegenüber und 240 zusätzlichen Geburten 180 Todesfälle. Die Zahl der Nichtbetriebsunfälle steigt um 1469, jene der Betriebsunfälle um 736. Hinzu kommen 106 zusätzliche Einbrüche und immerhin 1200 Verstösse gegen das Strafgesetzbuch, wie BAK Economics ausgerechnet hat.

Die Idee, die wirtschaftlichen Folgen eines Schaltjahrs berechnen zu lassen, kam der Basler Kantonalbank, da mehrheitlich über die Entstehungsgründe für einen Schalttag berichtet werde, jedoch nur selten über dessen Effekte, wie Sprecher Raphael Vannoni sagt. Die BKB wollte mit der Analyse aufzeigen, was ein Schaltjahr für die Schweizerinnen und Schweizer und vor allem für die Wirtschaft bedeutet. «Die Ergebnisse von BAK Economics sind auf den ersten Blick nicht offensichtlich, jedoch eindrücklich», sagt Vannoni.