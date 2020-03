Im Notfall könnte Netflix abgeschaltet werden

Ein neuartiges Virus schafft das, was jahrelange Diskussionen um die Digitalisierung in der Schweiz nicht erreicht haben: Immer mehr Arbeitnehmer und Studenten müssen sich mit dem Gedanken tragen, vorübergehend von zu Hause aus zu arbeiten. Der Entscheid des Bundesrats von Freitag, bis Anfang April alle Schulen zu schliessen, dürfte viele Elternteile zu Homeoffice zwingen.

Bereits zuvor haben Hochschulen wie die ETH Zürichbeschlossen, den Unterricht vor Ort bis Ende Semester einzustellen. Stattdessen sollen Onlineangebote zum Einsatz kommen, die laufend ausgebaut werden. Die SRG hat 2500 Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Die Regelung gilt bis zum 5. April. Und auch für Teile der «Blick»-Redaktion ist Heimarbeit verordnet worden.

Um von zu Hause aus arbeiten zu können, braucht es nebst einem Computer vor allem eines: eine schnelle Verbindung zum Internet und telefonische Erreichbarkeit. Das Interesse an guter Ausstattung für Heimarbeit nehme in Privathaushalten und bei Geschäftskunden zu, heisst es bei grossen Telecomanbietern.

Doch wenn immer mehr Arbeitnehmer von zu Hause arbeiten und per Internet auf ihre betrieblichen Programme zugreifen: Wie belastbar sind die Netze? Diese Frage treibt auch die Leserschaft um, wie Zuschriften an die Tamedia-Zeitungen zeigen. Durch die vermehrte Nutzung von Homeoffice erhöht sich der Datenverkehr über die öffentlichen Fernmeldenetze, wie das Bundesamt für Kommunikation bestätigt. «Dies hat eine höhere Netzauslastung zur Folge.»

Auch Branchenkenner Ralf Beyeler vom Onlinevergleichsdienst Moneyland sagt: «Die Gefahr, dass die Kapazitäten nicht mehr ausreichen, ist vorhanden.»

Dies sei vor allem dann der Fall, wenn Arbeitnehmer in Heimarbeit eine einzige Technologie beanspruchen, etwa das Mobilfunknetz eines Anbieters. «Befindet sich in der Nähe der Wohnung eine Schule, in der tagsüber viele Jugendliche das Smartphone nutzen, könnte es zu Engpässen kommen», sagt Beyeler.

Verteilen die Heimarbeiter aber ihren Zugriff auf die beiden vorhandenen Infrastrukturen, komme es zu weniger Kapazitätsproblemen. Beyeler meint damit nebst dem Mobilfunknetz die drahtgebundenen Leitungen des Festnetzes, also das klassische Kupferkabel oder das Fernsehkabel.

Die Telecomanbieter weisen Befürchtungen zurück, wonach ihre Netze durch zunehmendes Homeoffice überlastet werden könnten. Sie weisen darauf hin, dass Anwendungen für Homeoffice lediglich einen kleinen Anteil des ganzen Datenverkehrs benötigen.

Starke Nutzung am Abend

Bei Swisscom, UPC und Sunrise zeigt sich zudem ein ähnliches Bild, was die Belastung der Infrastruktur betrifft: Am höchsten ist der Datenverbrauch am Abend, wenn viele Nutzer gleichzeitig fernsehen oder Serien auf Streamingdiensten wie Netflix schauen. Am Tag nutzen die Kunden die Netze weniger. Die drei grossen Betreiber geben an, es gebe deshalb tagsüber genug Sicherheitsmargen für zusätzliche Zugriffe.

Sollte es – was derzeit nicht erwartet wird – zu einer Überlastung der Netze kommen, könnte der Bund gemeinsam mit den Anbietern die temporäre Abschaltung «weniger wichtiger Dienstleistungen» beschliessen. «Bandbreitenintensive Streaming-Dienste» könnten im Notfall von einer Abschaltung betroffen sein, bestätigt das Bakom.Dann hiesse es Mattscheibe für Netflix, Youtube und Co.

Eine mögliche Massnahme bei einer Überlastung der Netze wäre auch, dass die Internettelefonie Vorrang vor der Verbreitung von Audio- und Videodaten bekommt.

Steigendes Interesse an Homeoffice-Produkten

Die Swisscom verzeichne aktuell zunehmende Anfragen zu Homeoffice-Produkten, heisst es beim Marktführer. Zu genauen Zahlen macht das Unternehmen keine Angaben. «In der aktuellen Situation sehen viele Unternehmen die Vorteile der Digitalisierung der Arbeitsplätze und von Homeoffice. Sie wollen in solche Lösungen investieren», sagt eine Swisscom-Sprecherin. Der staatsnahe Betrieb bietet Homeoffice-Angebote einzig für Firmenkunden an.

Bei Sunrise erkundigen sich auch immer mehr Kunden nach Angeboten für Homeoffice. Wie die Nummer zwei in der Schweiz mitteilt, gebe es seit Ausbruch des neuartigen Erregers und seit der Informationskampagne des Bundes mehr als doppelt so viele Anfragen zum Thema. «Wir erhalten ebenfalls sehr viele Anfragen von Unternehmen und deren Mitarbeitern zur Erhöhung der Internetbandbreite bei ihren Anschlüssen zu Hause sowie zum mobilen Zugang zum Internet», sagt eine Sunrise-Sprecherin.

UPC erkennt ebenfalls einen Trend zu Homeoffice. «Aktuell arbeiten mehr Privatkunden tagsüber zu Hause von ihrem Internetanschluss aus», sagt eine Sprecherin des grössten Kabelnetzbetreibers des Landes. Der Bedarf an höheren Internetgeschwindigkeiten steige, sowohl bei den privaten Haushalten als auch bei den Geschäftskunden.

Der überregionale Kabelnetzverbund Quickline rechnet bei seiner Kundschaft mit einer verstärkten Nachfrage nach mobilen Endgeräten wie Smartphones und Laptops sowie nach Videokonferenz-Anwendungen, wie eine Firmensprecherin erklärt.