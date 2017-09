Juncker will den Euro für alle EU-Länder

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hält heute eine Rede vor dem Europaparlament zur Lage der Union. Er fordert eine engere Zusammenarbeit. Alle EU-Länder sollen den Euro übernehmen und der Schengenzone ohne Grenzkontrollen beitreten.

Juncker sieht die jüngste Entwicklung der EU positiv. Auf den Schock des Brexit-Votums der Briten im vergangenen Jahr habe Europa mit Einigkeit reagiert, sagte er. Gleichzeitig habe die wirtschaftliche Erholung nun jeden Mitgliedstaat erreicht. «All dies bringt mich dazu zu glauben, dass der Wind in Europas Segeln zurück ist», sagte der Luxemburger. Europa habe nun ein «Fenster der Möglichkeiten», das jedoch «nicht für immer offenstehen» werde.

Bis 2019 soll ein Freihandelsabkommen mit Australien und Neuseeland abgeschlossen werden. Die Abkommen sollten dabei unter grösstmöglicher Transparenz ausgehandelt werden, nationale und regionale Parlamente vom ersten Tag an umfassend informiert werden.

Halbzeitbilanz

Zudem schlägt die EU-Kommission vor, Investoren aus Drittstaaten künftig genauer unter die Lupe zu nehmen. Damit sollen Übernahmen aus Ländern wie etwa China strenger geprüft werden können.

Der EU-Kommissionschef stellt jedes Jahr im September vor dem EU-Parlament in Strassburg in einer umfassenden Rede seine Agenda für die kommenden Monate vor. Nach Junckers Rede werden Vertreter der einzelnen Fraktionen eine Halbzeitbilanz seiner Präsidentschaft ziehen. Der ehemalige Luxemburger Regierungschef steht seit drei Jahren an der Spitze der Brüsseler Kommission.

