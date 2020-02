Kleider, Spielwaren, Elektrogeräte – alles wird sich verspäten

Ob Textilien, Spielwaren oder Elektrogeräte: Vieles aus China kommt über die Rheinhäfen in die Schweiz. Nun droht ein Logistik-Chaos, auch wenn die Viruskrise in China abklingen wird. Bis die Transporte sich wieder normalisieren, wird es in den chinesischen Häfen Wochen brauchen. In der Schweiz wiederum dürfte erst im März das volle Ausmass des Lieferunterbruchs aus China spürbar werden. Denn noch treffen in den Schweizer Rheinhäfen Schiffsladungen ein, die vor dem Ausbruch des Coronavirus in China verladen worden sind.

«Wir erwarten ab März einen Rückgang bei den Containern, die hier ankommen», sagt Claudia Bracher von Rhenus Logistics Schweiz.Textilien oder Spielwaren aus China kommen jetzt noch an, denn die Ladung benötigt für die Verschiffung aus Übersee sowie für das Umladen auf Rheinschiffe einige Wochen. Anders als bei der Luftfracht wird der Lieferunterbruch bei der Seelogistik erst stark zeitverzögert spürbar. Das führt auch nach dem Ende der eigentlichen chinesischen Coronakrise in Europa zu Engpässen.

Container-Lagerplätze sind knapp

Über den Rhein kommen jährlich über 120’000 Container in die Schweiz, der März ist dabei normalerweise ein durchschnittlicher Monat. Dieses Jahr könnte er jedoch schwächer ausfallen, wie Simon Oberbeck, Sprecher der Schweizer Rheinhäfen, sagt.In China zieht die Produktion zwar nach und nach wieder an, die Lieferkrise hält aber an, weil dort wichtige Logistik-Hubs durch den plötzlichen Unterbruch buchstäblich verstopft sind. Abgesehen von Wuhan sind alle grossen chinesischen Häfen zwar offen.

Das Problem ist aber, dass sie mit Containern vollgestellt sind. Wegen fehlender Schiffsentlader konnte die Fracht seit Ausbruch der Pandemie noch nicht gelöscht werden und versperrt die Häfen. Auch Container-Lagerplätze mit Stromzugang sind knapp, sodass Lebensmittel, die permanente Kühlung brauchen, nicht an Land können. Die Hafenanlagen bleiben so vorerst eine Hürde.

Aber auch bei den Frachtschiffen mangelt es an Kapazitäten. Noch vergangene Woche war die See- wie auch die Luftfracht generell um über 50 Prozent eingebrochen – und gab damit einen klaren Anhaltspunkt, wie stark Chinas Produktion abgesackt war. Wöchentlich wurden zwischen 300’000 und 350’000 Container weniger für den weltweiten Handel befüllt als üblich. Die sonst etwa zwischen Shanghai, Singapur und Dubai zirkulierenden Schiffe wurden stattdessen auf anderen Routen eingesetzt – und sind nicht sogleich wieder in China.

Luftbrücke in die USA

Ähnlich wie nach dem Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull, der durch seinen Asche 2010 den Flugverkehr über Europa lahmlegte, braucht die Wiederaufnahme des normalen Streckennetzes Zeit. Statt wie bei Flugzeugen um Tage geht es bei Schiffen jedoch um Wochen, bis sie wieder am gewünschten Einsatzort sind.

«Wenn sich die Situation wieder zu normalisieren beginnt, erwarten wir einen starken Rückstau», sagt Ole Nielsen Flemming vom Logistiker DSV Panalpina. «Das wird zu Engpässen und höheren Frachtraten führen.» Kühne + Nagel geht davon aus, dass es je nach der geografischen Lage des Hafens drei bis sechs Wochen braucht, bis die Kapazitätsengpässe abklingen werden. Das bedeutet: Auch wenn Chinas Arbeiterinnen und Arbeiter wieder iPhones, Spielzeug oder Elektrowerkzeuge herstellen, können sie nur verzögert in alle Welt ausgeliefert werden. Und: Ihr Transport wird teurer.

Auch in der Luftfracht herrschen akute Engpässe, weil viele Fluggesellschaften ihre Flüge von und nach China ausgesetzt oder reduziert haben. Seit dieser Woche hat DSV Panalpina deshalb eine Luftbrücke zwischen China und den USA eröffnet und fliegt mit einer Boeing 747-8 von Shanghai zum Cargo-Hub Huntsville.

Logistiker können so zum Teil auch speziell profitieren. Der Schaden der Coronakrise überwiegt jedoch. Wie stark er auch die Logistikfirmen selbst trifft, lässt sich noch nicht abschätzen. Dafür sei es noch zu früh, heisst es etwa bei DSV Panalpina. Denn es kommt darauf an, wie weit und wie lange sich das Virus weltweit ausbreitet und ob der Produktionseinbruch im Rest des Jahres wieder aufgeholt werden kann.