Merkel und Macron: US-Strafzölle sind illegal

Nach zwei Schonfristen macht Donald Trump im Handelskonflikt mit Europa ernst: Die USA verhängen Strafzölle auf die Einfuhr von Stahl und Aluminium aus der Europäischen Union sowie aus Mexiko und Kanada. Trump veröffentlichte am Donnerstag eine entsprechende Proklamation. Die Zölle gelten demnach ab Freitag, 1. Juni, 0.00 Uhr (Ortszeit US-Ostküste).

Die EU wird mit Vergeltungszöllen reagieren. Wie EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Donnerstag angekündigte, wird zudem Klage bei der Welthandelsorganisation WTO eingereicht.

US-Handelsminister Wilbur Ross schlug die Tür für weitere Verhandlungen jedoch nicht völlig zu. «Wir freuen uns darauf, die Verhandlungen mit Mexiko und Kanada einerseits, und mit der Europäischen Kommission auf der anderen Seite fortzuführen», sagte Ross. Es gebe weitere Probleme zu lösen.

Kritik aus Deutschland und Frankreich

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat die von den USA verhängten Strafzölle als «rechtswidrig» bezeichnet und vor einer Eskalationsspirale gewarnt. «Wir halten diese einseitige Massnahme für rechtswidrig, die angeführten Gründe der nationalen Sicherheit tragen nicht», teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Donnerstag mit. Die Bundesregierung lehne die Massnahmen daher ab.

Auch der deutsche Aussenminister Heiko Maas hat mit Bedauern auf die Entscheidung der US-Regierung reagiert. Die EU sei vorbereitet, «um mit entsprechenden Gegenmassnahmen angemessen zu reagieren», erklärte Maas. «Unsere Antwort auf 'America First' kann nur heissen: 'Europe united' (Europa vereint).» Es gebe bei Handelskonflikten keine Gewinner, fügte er hinzu. Deutschland werde sich weiterhin für ein «offenes und multilaterales» Handelssystem einsetzen.

Auch der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Entscheidung als «Fehler» bezeichnet. Er stiess ins gleiche Horn wie Merkel und sagte, die US-Strafzölle seien «illegal».

Monatelanger Handelsstreit

Die Europäer hatten seit Monaten mit Washington über die angekündigten Zölle von 25 Prozent auf Einfuhren von Stahlprodukten und zehn Prozent auf Aluminium gestritten. Die EU wollte sich nicht erpressen lassen und verlangte, von den Zöllen bedingungslos und unbefristet ausgenommen zu werden. Erst dann sollte über mögliche Handelserleichterungen für die US-Wirtschaft gesprochen werden. Dazu sagte US-Handelsminister Ross: «Wir waren nicht bereit, diese Bedingung zu erfüllen.»

Die USA stellten als Alternative für die Zölle Ausfuhrobergrenzen zur Debatte. Dies hätte nach Berechnungen des US-Handelsministerium den gleichen Effekt auf die angestrebte höhere Auslastung der US-Stahlindustrie wie die Strafzölle. Solche Regelungen seien etwa mit Australien, Südkorea sowie Argentinien und Brasilien getroffen worden, die ebenfalls von den Zöllen vorübergehend ausgenommen waren. Für den Rest der Welt gelten die Zölle bereits seit dem 23. März.

EU bemühte sich vergebens

Bis zuletzt war um einen Kompromiss gerungen worden. Doch auch ein Krisengespräch zwischen EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und Ross am Rande einer Konferenz der Industrieländerorganisation OECD in Paris brachte am Mittwoch keinen Durchbruch.

Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hatte noch am Donnerstag bekräftigt, es werde eine starke Antwort der EU geben. Ross warnte die Europäer dagegen vor einer Eskalation, falls sie mit Vergeltungszöllen antworten.

Vergeltungszölle auf Whiskey und mehr

Die EU wird mit Vergeltungszöllen auf die von den USA angekündigten Sonderzölle auf europäische Stahl- und Aluminiumprodukte reagieren. Wie EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Donnerstag angekündigte, wird zudem Klage bei der Welthandelsorganisation WTO eingereicht.

«Das ist ein schlechter Tag für den Welthandel», sagte EU-Kommissionspräsident Juncker zur aktuellen Lage. Handelskommissarin Malmström sagte: «Wir haben alles versucht, um dieses Ergebnis zu verhindern.» Nun müsse es aber eine angemessene Reaktion geben. Zum Kurs der USA sagte sie: «Das ist nicht die Art und Weise, wie man Geschäfte macht – vor allem nicht mit langjährigen Partnern, Freunden und Alliierten.»

Das bedeuten Trumps Strafzölle für die Schweiz Erst wenn Trump die Sanktionen ausbaut, könne es die Schweizer Wirtschaft treffen. (Washington, 7. März 2018) Bild: Mandel Ngan/AFP

Die EU-Vergeltungszölle sollen nach einer bereits bei der WTO eingereichten Liste auf US-Produkte wie Whiskey, Erdnussbutter, Motorräder, Jeans oder Tabakprodukte erhoben werden. Auch amerikanische Stahlerzeugnisse, Schiffe und Boote wären betroffen. Der geplante Zusatzzollsatz auf all diese Produkte würde 25 Prozent betragen.

Gegenmassnahmen greifen nicht sofort

Die Einführung könnte allerdings nicht sofort, sondern frühestens zum 20. Juni erfolgen. Das liegt daran, dass die EU ihr Vorhaben erst am 18. Mai bei der Welthandelsorganisation WTO angemeldet hat. Wenn sie sich an die Regeln halten will, muss sie danach eine 30-Tages-Frist abwarten.

Juncker verwies noch einmal darauf, dass die EU bereit gewesen wäre, mit den USA über einen besseren EU-Marktzugang für amerikanische Unternehmen zu verhandeln. Zudem bezeichnete er die von Ländern wie China verursachten Überkapazitäten auf dem globalen Stahlmarkt als Ursache der Probleme der US-Branche. Indem nun unschuldige Länder ins Visier genommen würden, spielten die USA den Verantwortlichen in die Hände, kommentierte er.

Mexiko kündigt ebenfalls Zölle an

Bereits unmittelbar nach Bekanntwerden der Zollentscheidung hatte auch Mexiko mit der Ankündigung von Vergeltungszöllen reagiert. Diese sollen unter anderem für Flachstahl, Leuchten, diverse Fleisch- und Käseprodukte sowie Äpfel, Trauben und Blaubeeren gelten.

Dass die USA die nationale Sicherheit für ihre Zollpolitik ins Feld führten, sei nicht angemessen, hiess es vom mexikanischen Wirtschaftsministerium.

SMI fällt nach US-Entscheid auf Jahrestief

Die USA haben mit ihrem Entscheid für Strafzölle die Aktienmärkte auf Talfahrt geschickt. Der Schweizer Leitindex SMI brach nach einem anfänglichen Erholungsanlauf am Nachmittag regelrecht ein, nachdem die USA Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus Europa verhängt hatten. Er markierte bei 8454,28 Punkten ein neues Jahrestief.

Eigentlich hatten die Schweizer Aktienmärkte am Morgen zu einem erneuten Erholungsversuch angesetzt, nachdem sich in Italien ein neuer Anlauf für die Regierungsbildung abzeichnete. Doch am Nachmittag kündigte US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross an, dass Unternehmen aus der EU künftig Strafzölle auf Exporte von Stahl und Aluminium in die USA zahlen müssen. Anleger fürchten deshalb eine Eskalation des Handelsstreits. In der Folge brachen sowohl die europäischen als auch US-Märkte ein.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Donnerstag um 1,42 Prozent im Minus auf 8456,95 Punkten nahe bei seinem neu markierten Jahrestief. Noch Anfang des Monats stand er bei knapp 8900 Punkten. Der breite Swiss Performance Index (SPI) verlor 1,21 Prozent auf 10'164,78 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen lediglich vier im Plus und 26 im Minus.

Die grössten Verluste führen die Finanzwerte ein. Der Versicherer Swiss Re büsste 2,7 Prozent ein, Swiss Life 1,9 Prozent. Die beiden Versicherer führten schon früh am Tag die Verlustliste an. Die Papiere von UBS verloren 2,1 Prozent, CS und Julius Bär je 1,8 Prozent. (nag/sda/afp)