Die MCH Group will sich neu aufstellen. Das Ziel ist einen Teil des Geschäfts – namentlich die Live Marketing Solutions zu verkaufen. Dies teilte das Unternehmen heute mit. «Wir haben mit unseren Eigenmessen und unseren Live Marketing Solutions zwei Geschäftsfelder mit grossen Entwicklungsmöglichkeiten, müssen uns aber auf Grund der beschränkten Investitionsmittel auf eines von ihnen konzentrieren», lässt sich Verwaltungsratspräsident Ulrich Vischer in einer Mitteilung zitieren. Man prüfe deshalb alle Optionen, bis hin zum Verkauf für die Division. Die MCH Group soll also weiter schrumpfen.

Das Geschäftsmodell der MCH Group ist in den letzten Jahren unter Druck gekommen. Grosse Messen wurden immer wieder redimensioniert, die Digitalisierung macht dem Messegeschäft zu schaffen. Publikumsmessen wie die Mustermesse Basel (Muba) verschwanden gar ganz: die diesjährige 103. Ausgabe in diesem Jahr war auch gleich die letzte Austragung. Nun will sich die MCH Group vermehrt auf die Eigenmessen wie die Uhrenmesse Baselworld konzentrieren, wie es weiter heisst.

Zudem soll die Auslastung der eigenen Infrastruktur, also der Hallen in Basel und Zürich verbessert werden. Und: «Mittelfristig soll diesbezüglich die geeignetste Eigentümer- und Betriebsstruktur gefunden werden», wie die MCH Group schreibt.

Basel könnte Einfluss ausweiten

Die neue Strategie hat der neue Chef Bernd Stadlwieser mitgeprägt. Er hat erst in diesem Jahr als Chef der MCH Group übernommen. Er folgte auf René Kamm, der nach Jahren an der Spitze des Unternehmens über die Millionenverluste der vergangenen Jahren stolperte.

Die Ansage zur Neuausrichtung kommt zu einem brisanten Zeitpunkt. Im Juni hatte die Regierung des Kantons Baselland bekannt gemacht, dass man den eigenen 7,8 Prozent-Anteil an der MCH Group verkaufen will. Basel-Stadt hat ein Vorkaufsrecht auf die Aktien.

Heisst: die Stadt könnte seinen Einfluss auf das Unternehmen auf über 40 Prozent der Stimmrechtsanteile ausweiten. Neben den beiden Basel halten auch die Stadt Zürich und der Kanton Zürich Aktien an der Firma, zusammen 7,7 Prozent. Im elfköpfigen Verwaltungsrat sitzen heute sechs Vertreter der Städte. Drei aus Basel-Stadt, je einer aus Baselland, Kanton Zürich und der Stadt Zürich. Die politischen Vertreter sind also in der Überzahl.

(Update folgt)