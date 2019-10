Migros und Coop streichen Gratisplastiksäcke

Hat der Einkauf keinen Platz in der Handtasche und der grosse Papiersack lohnt sich nicht, dann bleibt nur das Plastiksäckli. Seit rund drei Jahren kostet dieses in Grossverteilern wie Coop und Migros aber fünf Rappen. Wie «20 Minuten» berichtet, soll es jetzt auch den mehrfach verwendbaren Plastiksäcken an den Kragen gehen: Ab 2020 wird an sämtlichen Kassen des Detailhandels auf die Gratisabgabe von Plastiksäcken verzichtet.

Hinter dieser Massnahme stehen Swiss Retail Federation und IG Detailhandel Schweiz. Die beiden Organisationen haben 2016 auf freiwilliger Basis eine Branchebereinbarung zur Verringerung von sogenannten Raschelsäckli lanciert. Seither hat sich der Verbrauch der Einweg-Plastiksäcken bei den beteiligten 30 Unternehmen um 86 Prozent verringert, wie die beiden Organisationen in einer Medienmitteilung schreiben.

Angesichts dieses Erfolgs gehen die beiden Organisationen einen Schritt weiter. Neu kosten auch Plastiksäcke, die zum mehrmaligen Gebrauch geeignet sind. Davon betroffen ist auch der Non-Food-Bereich. In Zukunft kostet der Plastiksack also auch beim Einkauf im Interdiscount, Ex-Libris oder der Import Parfümerie.

Gemüsesäckli sind weiterhin gratis

Umsonst bleiben Plastiksäckli im Gemüse- und Früchteabteil. Denn im Offenverkauf werden sie als Erstverpackung eingesetzt oder sind aus hygienischen Gründen nötig. Coop hat dafür bereits einen Mehrwegbeutel eingeführt und die Verwendung von Plastiksäcke bei Gemüse und Obst um 10 Prozent reduziert.

Jetzt will der Grossverteiler auch im Non-Food-Bereich eine Alternative zu den herkömmlichen Plastiksäckli anbieten, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt. Die Kunden sollen künftig die Wahl zwischen herkömmlichen Plastik- oder ökologischen Säckli haben.

Den Erlös aus den Plastiksäcken fliesst bei Coop in einen Fonds für Nachhaltigkeit. Mit diesem unterstützt die Detailhändlerin innovative und nachhaltige Projekte. Auch die Migros spendet das Raschelsäckli-Geld an Umweltprojekte. (aru)