SMI erklimmt Allzeithoch – Rekord auch an der Wall Street

Wall Street schliesst auf Rekordhoch

Die US-Börsen haben am Mittwoch nach einer verkürzten Sitzung im Plus geschlossen. Alle drei Indizes gingen auf Rekordständen aus dem Handel. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg um 0,7 Prozent auf 26.966 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 verbesserte sich um 0,8 Prozent auf 2995 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq erhöhte sich um 0,8 Prozent auf 8170 Punkte. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen des

Unabhängigkeitstags (Independence Day) geschlossen.