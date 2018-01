Schweizer Firmen werben unfreiwillig auf Breitbart

Bereits vor einem Jahr trafen Internet-Nutzer auf dem ultrarechten Newsportal Breitbart auf Werbung von Schweizer Firmen, was auf Social Media für einen Sturm der Entrüstung sorgte. Die Firmen distanzierten sich von der Plattform und versicherten, keine Werbung mehr auf dem Leitmedium der Alt-Right-Bewegung zu platzieren. Nun sind die Logos von Schweizer Firmen aber erneut auf dem umstrittenen Portal aufgetaucht.

Obschon Breitbart auf einer schwarzen Liste steht, ist unter anderem Werbung von Swiss, Migros und Christ Uhren und Schmuck (gehört zur Coop Genossenschaft) zu sehen, wie Srf.ch berichtet.

@Flyswiss your ads are appearing on far right hate site Breitbart! Over 1400 companies have removed Breitbart from their ad schedule, what about you? @slpng_giants_ch @slpng_giants pic.twitter.com/ZZW7f7xIrn