Starkoch Jamie Oliver «zutiefst traurig»

Das gastronomische «Empire» des Briten Jamie Oliver ist bankrott. Er sei «zutiefst traurig» über diese Entwicklung, erklärte der Starkoch am Dienstag. Er dankte allen Mitarbeitern und Lieferanten, die «seit über einem Jahrzehnt ihr Herz und ihre Seele in dieses Geschäft» gesteckt hätten. In den Restaurants des 43-Jährigen sind 1300 Mitarbeiter beschäftigt.

Gegründet hatte der TV-Koch die Restaurantkette «Jamie's Italian» im Jahr 2008. Zuletzt betrieb er noch 25 Filialen in Grossbritannien. Auch mit Steakhäusern erlitt Oliver bereits Schiffbruch.

Oliver hat zudem mehrere Kochbücher veröffentlicht, die weltweit Bestseller sind, und ist auch als Fernsehkoch bekannt.

Auf Twitter drückt der Brite sein Bedauern aus.

I’m devastated that our much-loved UK restaurants have gone into administration. I am deeply saddened by this outcome and would like to thank all of the people who have put their hearts and souls into this business over the years. Jamie Oliver