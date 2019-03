Trump fordert Ende von Chinas Agrarzöllen

Donald Trump hat China zur Aufhebung von Importzöllen auf US-Agrargüter aufgerufen. «Das ist sehr wichtig für unsere grossartigen Landwirte – und für mich», schrieb der amerikanische Präsident am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Trump begründete seine Forderung mit dem positiven Verlauf der Verhandlungen im Handelsstreit mit China sowie seiner Entscheidung, auf die Anhebung von US-Strafzöllen auf chinesische Waren vorerst zu verzichten. Der US-Präsident hatte am Sonntag die Frist für eine Einigung mit Peking, die eigentlich am Freitag enden sollte, verlängert.

....and I did not increase their second traunch of Tariffs to 25% on March 1st. This is very important for our great farmers - and me!