US-Kongressabgeordnete fordern Freihandel mit der Schweiz

Ein Abkommen mit der Schweiz sei im Interesse der USA, halten die Parlamentarier beider Parteien in ihrem Schreiben von gestern an den US-Handelsbeauftragten Robert Lightizer fest. Es würde der amerikanischen Wirtschaft Zugang zu einem «high-end»-Markt mit Weltklassestandards bringen.

Die Schweiz habe dargelegt, dass sie ein pragmatischer, effizienter und vertrauenswürdiger Verhandlungspartner sein werde. Und weil die Schweiz nicht Mitglied der Europäischen Union sei, könne sie unabhängig von Brüssel ein Abkommen aushandeln. Mit geringem Aufwand könnten beide Seiten wirtschaftlich gewinnen.

Bipartisanship: 20 US Representatives write to urge @USTradeRep "to prioritize negotiating a free trade agreement with Switzerland."



"A free trade agreement with Switzerland would promote American economic interests." pic.twitter.com/zp3CkZUoCp