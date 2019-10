Uber für handwerklich Unbegabte

So ein Ikea-Billy-Regal lässt sich in kurzer Zeit zusammensetzen. Zwei Leute, zwei Schraubenzieher, ein Hammer, etwas Geschick sind nötig – und das Möbel ist in 20 Minuten zusammengebaut. Notfalls gehts auch alleine. Die Produkte des schwedischen Möbelriesen sind darauf ausgelegt, dass die Kunden selber Hand anlegen. Der Gegenwert sind günstigere Preise – und wenn es schlecht läuft, blaue Daumen und Streit mit dem Partner.

Diese Do-it-yourself-Mentalität hat mit dem Siegeszug der Schweden um sich gegriffen. Heute ist es gang und gäbe, dass auch in anderen Möbelhäusern die Produkte selber zusammengebaut werden müssen. Doch offenbar sieht Ikea ihr Erfolgsmodell bedroht. Deswegen hat Ikea vor zwei Jahren in eine amerikanische Firma namens Task Rabbit investiert, was nun in Europa grossflächig ausgerollt wird.

Kein Hammer oder keine Lust

Das Unternehmen aus dem Silicon Valley in den USA ist eine Plattform für sogenannte Tasker. Sie bieten ihre Dienstleistungen im handwerklichen Bereich an. Muss also eine Lampe montiert, eine Wand gestrichen werden, kann man einen solchen Tasker beauftragen.

Seit Ikea das Unternehmen aufgekauft hat, wurde das Angebot verstärkt auf das Zusammenbauen von Ikea-Möbeln ausgerichtet. Konkrete Hilfe fürs Zusammenschrauben der Möbel lässt sich schnell und unkompliziert buchen. Ikea habe so die Möglichkeit, die Bedürfnisse von heutigen Kunden zu erfüllen, sagte Ikea-Chef Jesper Brodin zum Kauf von Task Rabbit.

Der Hintergrund: Den Ikea-Kunden fehlt entweder Lust, Zeit, das Know-how oder das geeignete Werkzeug, um die Möbel selber zusammenzubauen. Das Angebot scheint denn auch gut anzukommen: Seit der Lancierung wächst die Zahl der Tasker. Mittlerweile sind es laut der Firma selbst über 140'000 Menschen, die ihre Dienste anbieten.

Die Tasker sind, wie etwa Uber-Fahrer und ähnliche sogenannte Gig-Worker, nicht im Sold von Ikea. Damit trägt Ikea kein Risiko, kann aber den Kunden trotzdem einen neuen Service bieten. Die Probleme etwa bezüglich Altersvorsorge sind dabei dieselben wie bei Uber und Co.: Dafür sind die Tasker selber zuständig. Dies führt immer wieder zu Kritik. Auch in der Schweiz, wo die Suva derzeit versucht, den Status von Uber-Fahrern dahingehend zu definieren, dass sie als Angestellte des Unternehmens gelten und damit etwa von Vorsorgeleistungen profitieren können.

Service soll auch in die Schweiz kommen

Die Zusammenarbeit mit Ikea ist für den Erfolg von Task Rabbit zentral. «Der Aufbau von Ikea-Möbeln wird oft von Kunden nachgefragt. Das ist ein wichtiger Teil unseres Geschäfts», sagt die Task-Rabbit-Chefin. Sie weibelte in den vergangenen Tagen für die Einführung des Angebots in grösseren Städten Deutschlands. Ab Ende November können Kunden die App dort nutzen. Zurzeit können sich interessierte Tasker registrieren.

Bereits im Sommer wurde die Plattform in Frankreich lanciert. Dies als Teil einer gross angelegten Aktion in Märkten, wo Ikea bereits präsent ist. Die Schweiz sei nicht Teil dieser ersten Welle, heisst es auf Anfrage bei Ikea Schweiz. «Grundsätzlich ist Ikea Schweiz daran interessiert, Task Rabbit einzuführen. Wir gehen davon aus, dass der Service langfristig auch in der Schweiz eingeführt wird», sagt eine Sprecherin von Ikea.

Kommt der Service tatsächlich in die Schweiz, wäre dies im hart umkämpften Möbelmarkt ein weiteres Argument für Ikea. Die Kette machte in einem sehr schwierigen Umfeld zwar weiterhin mehr Umsatz, wächst aber langsamer als auch schon.

Wie umkämpft der Markt ist, lässt sich auch am Verkauf der Traditionsmarke Möbel Pfister an die österreichische XXXLutz erkennen. Offenbar sah man im Management der Gruppe keine Chance, auf Dauer selbstständig zu überleben, und flüchtete in die Arme eines Milliardenunternehmens.