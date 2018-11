Versteckte Kosten: Schweizer 3a-Fonds im Check

Geht das Jahr dem Ende entgegen, steht das Vorsorgethema bei allen Banken oben auf der Agenda. Immer wieder fahren Finanzinstitute im November und Dezember grosse Werbekampagnen, um ihre Produkte anzupreisen.

Tatsächlich ist es für Alterssparer im Dickicht der 3a-Produkte nicht einfach, das passende Angebot zu finden. Banken bieten Dutzende von Wertschriftenfonds an, dazu kommen Kontolösungen sowie alternative Möglichkeiten mit kostengünstigen Indexfonds (ETF).

Nicht nur die Rendite zählt

Diese Zeitung hat in Zusammenarbeit mit dem Online-Vergleichsdienst Moneyland.ch die Leistungen der Vorsorgefonds untersucht. Ausgewertet wurden Produkte, die seit mindestens fünf Jahren am Markt sind. Denn bei einem Thema wie der Altersvorsorge ist es wichtig, dass ein Produkt über einen längeren Zeitabschnitt Rechenschaft über seine Leistungen ablegen kann. Neuere 3a-Lösungen wurden nicht berücksichtigt.

In jüngerer Vergangenheit sind immer mehr Produkte mit einem Aktienanteil von über 50 Prozent auf den Markt gekommen, zuletzt ein Fonds der UBS, der zu 100 Prozent auf Aktien setzt. Die Auswertung für die drei Personen ergibt sehr unterschiedliche Ergebnisse – und doch haben sie eine Gemeinsamkeit. Je länger die 3a-Fonds gehalten werden, umso weiter geht die Renditeschere auseinander.

Profil 1 Andi Aufstrebend



Andi Aufstrebend (30) verdient gut und treibt seinen Vermögensaufbau gezielt mit langfristigen Aktienanlagen voran. Das Privatkonto nutzt er wenig – Zahlungen und Geldbezüge stehen im Fokus. Als Millennial setzt er auf einen Robo Advisor, und in der Altersvorsorge liegt sein Schwerpunkt auf Aktien. Daneben handelt er wiederkehrend bei einem Online-Broker.



Einkommen: 100'000 Franken

Privatkonto: 5000 Franken

Online-Trading: Depotwert 50'000 Franken

Kreditkarte: Setzt seine Standardkarte ab und zu ein

Verwaltetes Vermögen: 50'000 Franken

Säule 3a: Fonds mit möglichst hohem Aktienanteil

Profil 2 Rita Redlich



Rita Redlich (45) hat sich in ihrem Unternehmen etabliert, ihr Lohn nähert sich der Maximalstufe. Sie konnte bislang einiges auf die Seite legen, verwaltet wird das Geld von einem Vermögensverwalter. Ab und zu handelt sie selbst mit Aktien. Das Privatkonto nutzt sie immer wieder. Ihr Anlagestil ist vorsichtiger geworden – in der dritten Säule bevorzugt sie defensive Fonds.



Einkommen: 200'000 Franken

Privatkonto: 40'000 Franken

Online-Trading: Depotwert 100'000 Franken

Kreditkarte: Setzt ihre Goldkarte gelegentlich ein

Verwaltetes Vermögen: 500'000 Franken

Säule 3a: Fonds mit Aktienanteil von maximal 40 Prozent

Profil 3 Siegfried Sicher



Siegfried Sicher (60) nähert sich der Pensionierung und hat die höchste Lohnstufe erreicht. Sein Privatkonto nutzt er rege, vor allem für Zahlungen. Der Anlagehorizont ist kürzer geworden, er setzt auf Sicherheit – sowohl bei seinem Vermögen wie auch in der dritten Säule, wo er nur noch Zinskonten besitzt. Bei seinem Online-Broker hält er wenige Aktien und ETF.



Einkommen: 300'000 Franken

Privatkonto: 50'000 Franken

Online-Trading: Depotwert 250'000 Franken

Kreditkarte: Setzt seine Platinkarte häufig ein

Verwaltetes Vermögen: 1'500'000 Franken

Säule 3a: Ausschliesslich Zinskonten

Im Fall von Andi Aufstrebend, der nur Fonds mit hohem Aktienanteil auswählt, weisen die besten Produkte bereits nach zehn Jahren eine doppelt so hohe Rendite auf wie die schlechtesten – trotz ähnlichem Risikoprofil.

Ähnliche Unterschiede zeigen sich auch bei Rita Redlich, die vor allem auf Fonds mit überdurchschnittlich viel Obligationen setzt. Einfacher ist der Fall für Siegfried Sicher. Er verwaltet sein Vorsorgegeld auf Zinskonten. Zwar sind auch dort die Unterschiede erheblich, zumindest gestaltet sich der Anbieterwechsel aber deutlich einfacher und kostengünstiger als bei Wertschriftenlösungen. Ausführliche Tabellen mit der Auflistung aller Renditen der untersuchten Fonds sind online unter www.fuw.ch zu finden.

Vorsorge-Angebote im Vergleich

Tabelle vergrössern

Bei der Fondswahl sollte man indes nicht nur auf die Rendite schauen. «Die offizielle Performance der Anbieter ist nicht immer die effektive Rendite, die dem Sparer verbleibt», sagt Benjamin Manz, Geschäftsführer von Moneyland. Dies betrifft etwa die Fonds der Swiss Life. Für den Fonds BVG-Mix 45 weist Swiss Life über fünf Jahre eine Performance von 27 Prozent aus, was ihn auf der Liste von Andi Aufstrebend auf Platz zwei bringt. Würde man die Performance um alle Kosten bereinigen, verbliebe ihm nach Berechnung von Moneyland eine Rendite von 19 Prozent – also 8 Prozentpunkte weniger (ausführliche Liste ebenfalls auf www.fuw.ch).

Achtung, Gebühren

«In unserem Gesamtkostenvergleich berücksichtigen wir nicht nur die Kostenkennzahl Ter, sondern alle Ausgabe-, Rücknahme- und Depotgebühren», sagt Manz. So variieren die Kosten für einen aktienlastigen Fonds über zehn Jahre zwischen 8140 und 17'800 Franken – unter der Annahme, dass konstant 100'000 Franken investiert sind. «Die teuersten Vorsorgefonds kosten mehr als zweimal so viel wie die günstigsten», sagt Manz.

Während sich das Marktumfeld laufend ändert, werden Gebühren unabhängig von der Marktentwicklung verrechnet. «Dieser Faktor ist für Sparer prognostizierbar, im Gegensatz zur Performance», so Manz. Gerade die aussergewöhnlich guten Anlagejahre haben mancherorts die Kosten in den Hintergrund rücken lassen.

Konditionen bei 3a-Konten

Tabelle vergrössern

Ein ebenfalls wichtiger Faktor ist die Zusammensetzung des Fonds. Die Aufteilung in Aktien und Obligationen gibt dem Sparer nur rudimentäre Hinweise darauf, in welche Anlageklassen der Fonds investiert. Gefässe, die US-Aktien oder ausländische Obligationen übergewichten, sind zuletzt besser gelaufen als solche, die mehrheitlich Schweizer Wertschriften bevorzugen. Andere Fonds wiederum diversifizieren zusätzlich in Immobilien. Auch das hat bei einigen in der Vergangenheit die Rendite nach oben getrieben.

Auch wenn die Aktienmarktrenditen in den kommenden Jahren weniger hoch ausfallen könnten als zuletzt, dürfte es sich für die allermeisten Vorsorgesparer lohnen, ein Produkt mit hohem Aktienanteil zu wählen. Zinskonten sind denjenigen zu empfehlen, die im Hinblick auf den Bezug von Vorsorgegeldern für den Hauskauf oder den Einstieg in die Selbstständigkeit flexibel bleiben wollen.

Alternativ zu den klassischen Wertschriftenfonds gibt es auch eine Art ETF-Vorsorgesparplan im Baukastenprinzip: VZ VermögensZentrum sowie die Digital-App Viac bieten dabei eine freie Wahl des Aktienanteils. Er kann je nach Umständen flexibel angepasst werden.

Ein individueller Vergleich kann auf moneyland.ch erstellt werden.

(Finanz und Wirtschaft)