Wer von der Corona-Angst profitieren will

In der Apotheke von Lorenz Schmid am Zürcher Paradeplatz waren Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel am Tag nach den Berichten über die ersten Corona-Fälle in Italienausverkauft. Direkt Nachschub einkaufen konnte der Apotheker nicht, denn die Grossisten, über die er den grössten Teil seiner Ware bezieht, konnten nicht liefern.

Um seiner Kundschaft wieder Desinfektionsmittel anbieten zu können, stellt Schmid dieses nun selber her. Und er hat Verträge mit neuen Lieferanten abgeschlossen, die liefern können. «Ich sehe derzeit neue Player, individuelle und kleine Hersteller auf dem Markt, die sich neu auf die Produktion von Desinfektionsmittel eingestellt haben», sagt Schmid.

Plötzlich kämen Produkte auf den Markt, die 1,5-mal bis doppelt so teuer seien als die gängigen Desinfektionsmittel. «Ich schlage rund die Hälfte dieser Angebote aus, weil sie zu teuer sind», sagt der Apotheker. Trotz der Notlage wolle er vermeiden, die hohen Preise an die Kunden weiterzugeben, er wolle glaubwürdig bleiben. Um keine Verluste zu machen, könne aber auch er nicht ganz bei den alten Preisen bleiben.

Trittbrettfahrer der Corona-Hysterie

Andere Apotheken kämpfen mit denselben Schwierigkeiten: «Desinfektionsmittel sind sehr knapp im Markt, was sich auf den Preis auswirkt. So liegt unser aktueller Einstandspreis weit über den Publikumspreisen. So ist es logisch, dass wir den Preis höher ansetzen müssen als üblich»,schreibt ein Apotheker aus Zürich auf Anfrage. Produkte wie Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel würden immer öfter überteuert angeboten. Und dies auch von Lieferanten, die ihr Geschäft bisher gar nicht mit Desinfektionsmitteln gemacht hätten, heisst es in der Branche.

So wie die Firma Top Market & Partner GmbH, die auf ihrer Website von Toilettenpapier über Blumenkästen und Gemüsereiben bis hin zu Brandy ein breites Sortiment anbietet. Von Desinfektionsmitteln keine Spur. Dennoch soll das Unternehmen Apotheken verschiedene Produkte dieser Art zum Kauf angeboten haben – zu mehr als dem doppelten Preis als normal.

Auf Anfrage heisst es: Man habe schnell reagiert und ein paar Kartons Desinfektionsmittel bestellt. Und diese unter anderem an Apotheken verkauft. Man habe aber bald festgestellt, dass sich mit diesem Geschäft kein guter Gewinn machen lasse. Denn die Kartons seien im Einkauf sehr teuer gewesen. Man habe deshalb entschieden, ab dieser Woche keine Desinfektionsmittel mehr anzubieten.

Auf Onlineplattformen wie Tutti.ch, Ricardo oder Anibis tummeln sich hingegen private Anbieter, die aus der Corona-Angst Profit schlagen wollen. Sie bieten Desinfektionsmittel oder Atemschutzmasken zu teils überrissenen Preisen an. So kam es auf Ricardo zu einem Gebot von 379 Franken für fünf Liter Desinfektionsmittel von Sterillium. Normalpreis je nach Anbieter: 40 bis 50 Franken.

Bei Tutti sieht es ähnlich aus:Hier bietet ein Verkäufer drei Packungen Atemschutzmasken à 20 Stück zum Preis von 200 Franken an – je Schachtel. Nicht nur der Preis, auch die Herkunft des Produkts kann für Käufer problematisch sein: Das Logo «Swiss Post» liest sich auf den Schachteln. Die Post gibt auf Anfrage Auskunft: «Die Masken waren vor einigen Jahren für die Vernichtung vorgesehen. Dementsprechend ist es nicht erlaubt, diese Masken zu verkaufen. Potenzielle Käufer weisen wir darauf hin, dass sie keine dieser Masken kaufen sollten.»

Massnahmen gegen die Preistreiberei

Beide Plattformen, die wie diese Zeitung zur TXGroup gehören, kündigen Massnahmen an. «Wir suchen aktiv nach überteuerten Angeboten von Atemschutzmasken und Handdesinfektionsmitteln auf unserer Plattformund entfernen diese Inserate», heisst es bei Tutti. Bei Ricardo hat man entschieden, entsprechende Angebote mit offensichtlich überhöhten Preisen zu blockieren. Ricardo greife zudem auch bei Angeboten ein, die falsche Sicherheitsversprechen im Zusammenhang mit dem Coronavirus abgeben. Die Onlineplattform Anibis.ch untersagt jegliche Inserate zu Artikeln und Dienstleistungen, die gesundheitliche Versprechen machen, heisst es auf Anfrage.

Damit reagieren die Anbieter so, wie es bereits Amazon und Ebay getan haben: Die US-Onlineriesen hatten bereits vergangene Woche eigenen Angaben zufolge Tausende Angebote wegen Preistreiberei gelöscht. Ebay Kleinanzeigen verfährt genauso.

Auch einzelne Länder ergreifen Massnahmen gegen den Preiswahnsinn: Die US-Behörden forderten Amazon auf, bei Artikeln zum Schutz gegen das Coronavirus Preistreiberei zu unterbinden. Und Frankreich deckelt die Preise für Desinfektionsgel, nachdem die Regierung zuvor eine Untersuchung wegen des Preisanstiegs bei Schutzmasken eingeleitet und gar deren Beschlagnahmung angeordnet hatte.