Wo Skidiebe am häufigsten zugreifen

Jeden Winter melden Kunden der Axa mehrere Hundert Paar gestohlene Ski oder Snowboards. Da wollte es der Versicherer genau wissen und nahm seine Schadenstatistik von 2008 bis 2019 unter die Lupe. Herausgekommen ist eine Rangliste mit denjenigen Regionen, die am anfälligsten sind für Skidiebstahl.

Vor allem in Davos, Zermatt und Arosa sind Langfinger am Werk – entweder vor dem Bergrestaurant, bei der Talstation oder auch im Keller der Ferienunterkunft. Aber auch im Ausland sind Schweizer Versicherte nicht vor Skidieben sicher: Das österreichische Ischgl landet auf Platz drei der zehn grössten Brennpunkte.

Axa gibt auf Anfrage die entstandene Schadenssumme mit «mehreren Hunderttausend Franken» pro Jahr an. «Diebe schlagen überall zu, wo sich ihnen eine Gelegenheit bietet, und das ist in den beliebten Skigebieten mit hohen Besucherzahlen naturgemäss öfter der Fall als anderswo», sagt Stefan Müller, Leiter Sachschaden bei der Versicherung.

Schwierige Ermittlungen

Bei Skidiebstahl gehe er davon aus, dass es sich dabei um normales Diebesgut handle, das entweder so rasch als möglich zu Geld gemacht oder dann selber gebraucht werde. «Besonders bei teureren, neuen Ski ist ein Wiederverkauf zu einem guten Preis realistisch.»

Bei der Kantonspolizei Bern heisst es, dass sich Ermittlungen zu Diebstählen von Ski und Snowboards oft schwierig gestalteten. Der Grund: Es ist kaum nachzuweisen, wem welche Ski oder welches Snowboard gehört. Ebenso schwierig ist es zu beweisen, wer das Material gestohlen hat.

Und nicht immer ist böse Absicht im Spiel: «Es ist nach unseren Erfahrungen in gewissen Fällen auch möglich, dass Sportgeräte nicht mutwillig entwendet wurden, sondern allenfalls auch durch Verwechslung weggekommen sind», sagt ein Sprecher der Kantonspolizei Bern.

Im Schnitt verursachen Skidiebstähle im Kanton Bern pro Jahr einen durchschnittlichen Schaden von 14’000 Franken. Die Polizei setzt deshalb im Berner Oberland während der Skisaison auf Prävention; so auch in diesem Jahr. Die Gesetzeshüter machen die Wintersportler darauf aufmerksam, wie sie sich gegen Diebstahl schützen können.

Davos diskutierte über eine Pistenpolizei, die Idee wurde wieder verworfen.

Ein Tipp lautet nebst ständiger Wachsamkeit: Seriennummer, Marke, Modell und Farbe des Materials aufschreiben, damit aufgefundene Ski und Snowboards eindeutig zugeordnet werden können.

Während sich die Diebstahlquote in Davos seit der letzten Auswertung leicht erhöht hat, ist sie in Zermatt leicht rückläufig und in Ischgl stabil. Gesamtschweizerisch hat die Skidiebstahlfrequenz in den letzten zwei Jahren leicht zugenommen.

In den Skigebieten ist das Problem bekannt. Doch Massnahmen ergreifen die Wintersportorte nur spärlich. Davos diskutierte für kurze Zeit über eine Pistenpolizei. Doch diese Idee wurde verworfen.

Wer zahlt bei Skidiebstahl?

Übrigens: Jedes siebte Paar gestohlener Ski wird nicht auswärts entwendet, sondern zu Hause aus dem eigenen Keller oder der Garage. Es lohnt sich also, Lagerräume gut zu verschliessen.

Diebstahl zu Hause ist über die Grunddeckung der Hausratversicherung versichert. Hat man zudem «einfachen Diebstahl auswärts» in der Hausrat-Police miteingeschlossen, zahlt die Versicherung auch für Ski, die unterwegs oder im Skigebiet gestohlen werden. Versichert ist die gestohlen Ware zum Neuwert, der Selbstbehalt beträgt üblicherweise 200 Franken.