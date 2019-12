Airlines verweigern oft Entschädigungen

Annullierte oder verspätete Flüge: Diese Rechte haben Passagiere

Ich habe einen Flug gebucht, und nun teilt mir die Airline mit, er sei annulliert. Sie bietet mir einen Ersatzflug, aber mit ganz anderen Abflugzeiten an: Muss ich den annehmen?

Nein, das steht Ihnen frei. Sie können vom Vertrag zurückzutreten und das Geld zurückzuverlangen. Wird Ihnen die Annullierung weniger als zwei Wochen vor Abflug mitgeteilt, können Sie sich ausserdem auf die europäischen Fluggastrechte berufen und eine Ausgleichszahlung verlangen. Wie hoch diese ist, hängt von der gebuchten Flugdistanz ab, es sind jedoch mindestens 250 Euro. Falls Sie einen Ersatzflug akzeptieren und sich dadurch die Reise insgesamt nur um wenige Stunden verzögert, wird die Entschädigung halbiert. Erfahren Sie von der Flugannullierung erst, wenn Sie bereits auf dem Flughafen sind, muss Ihnen die Airline auch Verpflegung anbieten, und falls der Ersatzflug erst am Folgetag stattfindet, eine Hotelübernachtung.



Sollte sich mein Flug verspäten, welche Rechte habe ich dann?

Das hängt von der Verspätung und von der gebuchten Flugdistanz ab. Bei geringen Flugdistanzen muss die Verspätung mindestens zwei Stunden betragen, dann haben Sie Anrecht auf Verpflegung. Bei Flugdistanzen über 1500 Kilometern müssen Sie längere Wartezeiten in Kauf nehmen, bevor Sie etwas zugute haben. Beträgt die Verspätung fünf Stunden oder mehr, können Sie auf den Flug verzichten und das Geld zurückverlangen.



Gemäss der Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofs haben Passagiere auch bei einer Verspätung von mindestens drei Stunden eine Entschädigung zugute. Dies gilt zumindest für Abflüge innerhalb der EU. Ob die Airlines auch bei verspäteten Abflügen aus der Schweiz zahlungspflichtig sind, ist umstritten. In jedem Fall haben Flugpassagiere keine Ausgleichszahlung zugute, wenn die Annullierung oder Verspätung auf aussergewöhnliche Umstände zurückzuführen sind. Damit sind Umstände gemeint, wie etwa Unwetter oder Terroranschläge, welche die Airline nicht selber beeinflussen kann.



Wie muss ich vorgehen, um meine Passagierrechte durchzusetzen?

Wenden Sie sich auf jeden Fall zuerst an die Fluggesellschaft, um Ihre Ansprüche geltend zu machen. Weigert sich diese oder antwortet sie auch nach mehreren Wochen nicht, können Sie an das Bazl gelangen und eine Anzeige machen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Sie sich an ein auf Fluggastrechte spezialisiertes Inkassobüro wenden, auf Englisch: Claim Agency. Dieses fordert in Ihrem Namen die geschuldete Entschädigung bei der Airline ein. Als Fluggast zahlen Sie dafür entweder eine Gebühr oder liefern einen Teil der erkämpften Entschädigung ab. (afi)