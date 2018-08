Apple erstes Privatunternehmen mit Wert von einer Billion Dollar

Als erstes Privatunternehmen der Welt hat Apple einen Börsenwert von einer Billion Dollar (994 Milliarden Franken) erreicht. Die Apple-Aktie stieg am Donnerstagvormittag (Ortszeit) an der New Yorker Wall Street auf 207,05 Dollar, womit die Eine-Billion-Dollar-Schwelle durchstossen wurde. Wenig später gab die Aktie allerdings ein wenig nach.

Apples Aktienkurs seit Juli 2018. Quelle: Finanz und Wirtschaft

Erst vor kurzem hatte der Konzern Quartalszahlen veröffentlicht, die besser waren, als Beobachter erwartet hatten. Die starke Nachfrage nach besonders teuren iPhone-Modellen und die Einnahmen aus App- sowie Musikdienst-Verkäufen haben den Gewinn des Konzerns in die Höhe getrieben. Der Gewinn im abgelaufenen Geschäftsquartal stieg um 32 Prozent auf gut 11,5 Milliarden Dollar.

Apple erreicht Marke vor Amazon

Zuletzt hatte sich Apple mit Amazon duelliert, welche Firma als erste die symbolträchtige Grenze von einer Billion Dollar überschreiten würde. Beide Konzerne stehen in der Rangliste der wertvollsten Unternehmen derzeit ganz vorn. Apple führt sie – mit kurzen Unterbrechungen – seit Jahren an. Nach dem iPhone-Konzern und Amazon folgen Microsoft und der Google-Mutterkonzern Alphabet.

Noch in den Neunzigerjahren gingen viele davon aus, dass es Cisco Systems sein würde, das als erstes Unternehmen die Billion-Grenze knackt. Als im Jahr 2000 die Dotcom-Aktienblase platzte, stürzte der Börsenwert der Firma aber von 550 Milliarden auf derzeit 199 Milliarden Dollar ab. (nag/AFP)