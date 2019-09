Bericht: Deutschland will Condor Finanzhilfe gewähren

Im Ringen um die Rettung des von der Pleite bedrohten Ferienfliegers Condor zeichnet sich eine Entscheidung noch am Dienstagabend ab. Die Nachrichtenagentur Reuters erfuhr aus mehreren Quellen, dass der Bund und die hessische Landesregierung der Fluggesellschaft mit einem Überbrückungskredit von etwas unter 400 Millionen Euro zur Seite springen wollen. Dies werde voraussichtlich noch am Dienstagabend mitgeteilt. Die Mutter des Ferienfliegers, der Reisekonzern Thomas Cook, hatte am Montag Insolvenz angemeldet. Condor führt den Flugbetrieb weiter und kämpft darum, der Pleite zu entgehen. (sep/reuters)