Britische Regierung verkauft Anteile an RBS mit Verlust

Die britische Regierung hat sich wie angekündigt von 7,7 Prozent ihrer Anteile an der Royal Bank of Scotland getrennt, bei der sie in der Finanzkrise eingestiegen war.

Bei dem Verkauf für 2,5 Milliarden Pfund (3,3 Milliarden Franken) an institutionelle Investoren machte der Staat einen Verlust von 2,1 Milliarden Pfund. (sep/AP)