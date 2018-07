Charles Vögele meldet in Österreich Insolvenz an

Nach der Pleite der Schweizer Mutter hat am Dienstag auch die Schicksalsstunde für die österreichische Modekette Charles Vögele GmbH geschlagen. Wie das Unternehmen mit Sitz im steirischen Kalsdorf mitteilte, konnte in den letzten Wochen kein neuer Eigentümer gefunden werden.

Nun hat die Modekette Insolvenz angemeldet. Laut dem «Standard» droht den 711 Beschäftigten in Österreich der Verlust ihrer Arbeitsplätze; 102 Filialen stehen vor dem Aus – davon 89 unter der Marke Charles Vögele und 13 unter OVS.

Laut dem Bericht soll Vögele mit rund 20 Millionen Euro überschuldet sein. Im Rahmen eines gerichtlichen Sanierungsverfahrens will die Firma, die es in Österreich seit 1990 gibt, Verhandlungen weiterführen und Arbeitsplätze sichern, wie es in der Mitteilung von Vögele heisst.

Bereits Anfang Juni hatte die Schweizer Muttergesellschaft von Charles Vögele Austria die Pleite angekündigt, alle 140 Schweizer Filialen wurden geschlossen und die 1'200 Mitarbeiter entlassen.

Artikel übernommen von 20 Minuten. Bearbeitet von zuonline.ch.