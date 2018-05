Charles-Vögele-Nachfolgerin OVS in der Schweiz vor dem Aus

Völlig unerwartet und sehr kurzfristig lud am Mittwochnachmittag Jürg Bieri, Chef der Schweizer Vertriebsgesellschaft von OVS, alle Mitarbeitenden der Modekette zum «CV (Charles Vögele) Insidetalk» ein. Um 17.30 Uhr konnten sie sich zur Konferenz einschalten. Diese Einladung sorgte für grosse Nervosität. Kadermitglieder erwarteten die Bekanntgabe der Insolvenz oder Halbinsolvenz der OVS-Modekette.

Dann der Paukenschlag: Sempione Fashion, die Vertreiberin von OVS in der Schweiz, geht in die Nachlassstundung. Ein Verwalter muss nun schauen, wie die Modekette ihre Gläubiger bezahlen kann. Der finanzielle Engpass der Modekette wurde zu gross. In den nächsten vier Monaten wird man versuchen, das Unternehmen aufrechtzuerhalten, und dann wird es voraussichtlich liquidiert.

«Der Schweizer Markt ist so attraktiv»

Im November 2016 hat die Investorengruppe Sempione Retail die serbelnde Charles Vögele mit 165 Filialen in der Schweiz übernommen. Die italienische OVS ist zu 35 Prozent daran beteiligt. 20,5 Prozent gehören Aspen Trust, dessen Investor zuvor Hauptaktionär von Charles Vögele war. Hauptaktionär ist mit 44,5 Prozent die Finanzgesellschft Retail Investment. Das Tafelsilber, die Liegenschaften, wurde damals an andere verkauft.

Bei der Übernahme nahm Stefano Beraldo, der Chef der OVS-Gruppe, den Mund etwas zu voll: «Der Schweizer Markt ist so attraktiv, dass es fast unmöglich ist, hier keinen Gewinn zu erzielen», sagte er. Oder: «Die Konkurrenz in der Schweiz ist kleiner als in Italien.» Doch mit dieser Einschätzung lag er völlig daneben, wie er nun schmerzlich erfahren musste.

Umsatzeinbruch

Käufer und Käuferinnen blieben in den OVS-Läden immer mehr weg, und gähnende Leere machte sich in manchen Filialen breit. Die alten Kunden hat man mit dem neuen Angebot vergrault, und neue Kunden hat OVS nicht gewonnen. Denn Werbung für die neue Marke wurde kaum gemacht. Zudem ist der Bekleidungsmarkt in der Schweiz übersättigt, und das seit Jahren. Seit 2011 sind die Umsätze im Bekleidungsmarkt ohne Schuhe und Accessoires gemäss dem Marktforschungsinstitut GFK von 7,97 Milliarden Franken auf 6,52 Milliarden Franken gefallen. Zudem ist die modische Konkurrenz im Billigsegment mit Textilketten wie Zara und H & M bereits seit langem etabliert. Und selbst diese mussten in den letzten Jahren stärker kämpfen.

OVS-Filialen machten an vielen Lokalitäten 50 Prozent bis 70 Prozent weniger Umsatz als der Vorgänger Charles Vögele, und bereits dieser kämpfte ums Überleben. OVS verlangte angesichts der desolaten Lage tiefere Mietzinse, wie verschiedene Vermieter erzählen.

Aktien in Italien verlieren 47 Prozent

Vergangenes Jahr wurden 147 Charles-Vögele-Filialen in OVS umgewandelt. Auch die Angestellten litten unter dem neuen Regime. 300 Angestellte verloren ihre Stelle, vor allem am Hauptsitz in Pfäffikon SZ. Einkauf, Design und Logistik wurden nicht mehr in der Schweizer Zentrale bestimmt. Entlassene waren mit dem Sozialplan unzufrieden. Derzeit läuft ein Schlichtungsverfahren. In den Filialen klagten die Verkäuferinnen über die Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen, unbezahlte Überstunden häuften sich an, wie die Gewerkschaft Unia weiss. Burn-outs und Krankheitsmeldungen nahmen zu. Sogar Lohnzahlungen kamen verspätet, wie das Unternehmen selbst bestätigte.

Auch in Italien läuft es für OVS nicht rund. Die Aktien haben im letzten halben Jahr 47 Prozent verloren. Der Markt ist von der Textilkette nicht mehr überzeugt. Das liegt wohl auch an dem Investment in der Schweiz.

(Tages-Anzeiger)