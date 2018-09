Coca-Cola fordert Nestlé und Starbucks im Kaffeegeschäft heraus

Kaffee ist lukrativer als Softdrinks

Praktisch über Nacht wird Coca-Cola der grösste Akteur im Coffee-Shop-Geschäft Grossbritanniens. Nach Abschluss der Übernahme von Costa Coffee im ersten Halbjahr 2019 betreibt der US-Konzern allein auf den Inseln gut 2400 Filialen. Fast doppelt so viele wie Konkurrent Starbucks.



Weltweit gehören 3882 Kaffeehäuser zur britischen Kette, gut ein Zehntel davon in China. Damit gelinge Coca-Cola ein wichtiger Schritt hin zum Kunden, glaubt Michael Schaefer vom Marktbeobachter Euromonitor. Zudem übernehme er die Produktions- und Distributionskapazität von Costa Coffee.



Der US-Getränkehersteller verspricht sich vom Einstieg ins Kaffeegeschäft aber in erster Linie Wachstum. Denn seit 2012 ist der Konzernumsatz rückläufig. Die Schwierigkeiten spiegeln sich auch im Aktienkurs (vgl. Grafik unten). Gemäss dem Branchenportal Allegra World Coffee wächst der globale Kaffeemarkt mit 6 Prozent jährlich deutlich schneller als das herkömmliche Geschäft von Coca-Cola mit Soft Drinks.





Vielversprechend ist vor allem die Expansion nach China, wo das Kaffeegeschäft noch wenig entwickelt ist. Bisher verkauft der Konzern nur kalte Getränke. Im Frühling dieses Jahres hat er die ersten Ready-to-Drink-Kaffees lanciert.



Der Zugang zu einem attraktiven Geschäftsfeld, das Potenzial in Asien und das Fachwissen von Costa Coffee, die seit 1995 in Grossbritannien aktiv ist, lässt sich der Konzern einiges kosten. 3,9 Milliarden Pfund (4,9 Milliarden Franken) oder umgerechnet 52 Dollar je Costa-Coffee-Aktie legt Coca-Cola für die Coffee Shops und die Rechte an der Marke auf den Tisch.



Bei einem Kurs von 45 Dollar beträgt die Prämie knapp 16 Prozent. Das ist auf den ersten Blick nicht viel: Das deutsche Konglomerat JAB hat bei der Akquisition von Keurig 2015 eine Prämie von rund 80 Prozent bezahlt. Der direkte Vergleich ist jedoch schwierig. Sowohl Keurig als auch die von Nestlé übernommene Starbucks-Handelssparte sind in anderen Segmenten aktiv.