Credit Suisse enttäuscht Erwartungen

Die Credit Suisse hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Der Reingewinn stieg auf 424 Millionen Franken nach 244 Millionen vor einem Jahr, wie die Grossbank bekannt gab. Die Erträge waren mit 4,89 Milliarden Franken allerdings etwas tiefer als im Vorjahr. Der Geschäftsaufwand sank um 8,5 Prozent auf 4,15 Milliarden Franken. Damit gibt die Bank gibt für jeden eingenommen Franken fast 84 Rappen aus.

Damit liegt der Reingewinn etwas unter den Markterwartungen. Von der Nachrichtenagentur AWP befragte Analysten hatten im Vorfeld mit einem Geschäftsertrag in der Höhe von 5,05 Milliarden, mit einem Geschäftsaufwand von 4,25 Milliarden und einem Reingewinn von 476 Millionen gerechnet.

Vorbörslich liegt der Aktienkurs der CS 2,7 Prozent im Minus.

Kostenziele fast erreicht

Die Bank sieht sich auf gutem Weg, das für Ende 2018 angestrebte Ziel, die Kosten auf unter 17 Milliarden Franken zu drücken. Der Bank flossen Nettoneugelder in Höhe von 16,6 Milliarden Franken zu verglichen mit 15,4 Milliarden im zweiten Quartal. Die verwalteten Vermögen wurden per Ende September mit 1'405 Milliarden Franken ausgewiesen und damit um 7 Milliarden höher als noch Ende Juni.

Konzernchef Tidjane Thiam zeigte sich zufrieden mit den Fortschritten bei der Restrukturierung. Es sei der höchste bereinigte Gewinn in einem dritten Quartal seit 2014 gewesen, liess er sich in der Mitteilung zitieren. Im ersten und zweiten Quartal seien die Märkte im allgemeinen günstig gewesen und die Kundenaktivität hoch. Und: «Im dritten Quartal, das von deutlich schwierigeren Bedingungen und geringerer Kundenaktivität geprägt war, konnten wir die Widerstandsfähigkeit unseres neuen Geschäftsmodells unter Beweis stellen.»

Stimmung weiter eingetrübt

In den Sommermonaten sei das Marktumfeld anspruchsvoll gewesen. Zusätzlich zur saisonalen Verlangsamung sei die Volatilität in den Schwellenländern und bei einigen Schwellenländerwährungen gestiegen, da die Marktteilnehmer Bedenken über die Auswirkungen einer Normalisierung der Zinsen in den USA, die Handelsspannungen sowie die erheblichen politischen Unsicherheiten hatten, so Thiam.

Im zweiten Quartal dieses Jahres hatte die CS noch einen Reingewinn von 647 Millionen Franken erzielt.

Mit Blick nach vorne zeigt sich die Grossbank vorsichtig. Trotz der anhaltenden geopolitischen Spannungen in Bezug auf den Welthandel und der möglichen Auswirkungen der Änderungen in der Geldpolitik der Zentralbanken seien die Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum im Schlussquartal 2018 nach wie vor positiv, hiess es.

Allerdings habe sich die Stimmung im dritten Quartal weiter eingetrübt. Man gehe auch von einer erneuten Verschlechterung im vierten Quartal aus. (cfr/sda)