Credit Suisse zieht die Verantwortlichen zur Rechenschaft

Die Grossbank Credit Suisse informiert am Dienstag zur Überwachungsaffäre. Laut Informationen dieser Zeitung wird die Bank am Morgen bei einer Medienkonferenz die Zusammenfassung der internen Untersuchung vorstellen, welche die Kanzlei Homburger vorgenommen hat.

Der Verwaltungsrat um Präsident Urs Rohner wird dabei personelle Konsequenzen bei den Bankmanagern ziehen, die für die Überwachung von Ex-CS-Manager Iqbal Khan verantwortlich sind. Laut den vorliegenden Informationen behält Bankchef Tidjane Thiam seinen Job. Ob sein Chief Operating Officer Pierre-Oliver Bouée gehen muss, ist unklar. Wie auch diese Zeitung bereits bereichtet hatte, soll der Auftrag von Bouée und seinem globalen Sicherheitschef Remo Boccali ausgegangen sein.

Der Bericht von Homburger legt dar, warum es zu der Untersuchung kam und wer der Auftraggeber war. Der persönliche Konflikt zwischen Bank-Chef Thiam und seinem früheren Untergebenen Khan soll demnach keine Rolle dafür gespielt haben, dass Khan überwacht worden war. Der Grund für die Beschattung war, zu prüfen, ob Khan Schlüsselmitarbeiter habe abwerben wollen.

Auch wenn die Überwachung per se nicht illegal sei, so sei das Instrument doch vollkommen ungeeignet und schädlich gewesen. Denn solch ein Instrument berge ein erhebliches Reputationsrisiko, wie die öffentliche Aufregung um die missglückte Beschattung nun eindrucksvoll belegt hat.

Keine Abwerbeversuche

Ferner hat die Untersuchung laut Recherchen keine belastbaren Belege dafür finden können, dass Khan während seiner Karenzzeit tatsächlich an Mitarbeiter herangetreten ist. Khan selbst hat dies über seinen Sprecher auch stets kategorisch dementiert. Auch die UBS hat die Vorgänge über eine eigene interne Untersuchung abklären lassen. Ergebnis: Gegen Khan liegt nichts vor, er tritt am 1. Oktober seinen neuen Job als Co-Leiter der Vermögensverwaltung bei der UBS wie geplant an.

Bekannt ist, dass Thiam und Khan bei einer Feier in Thiams Villa im Januar heftig aneinander geraten waren. Dabei sei es unter anderem um Bäume gegangen, die Thiams Lebensgefährtin an der Grundstücksgrenze zu Khans neuer Villa angepflanzt hat. Seit dem Krach galt das Verhältnis der beiden Topmanager als zerrüttet. Dennoch hätten sie noch monatelang professionell miteinander gearbeitet und auch Khans Ausscheiden aus der Bank sei einvernehmlich vonstatten gegangen.

Ermittlungen laufen noch

Dem Verwaltungsrat war offenbar sehr daran gelegen, dass Khan ohne Nebengeräusche seine Arbeit bei der Credit Suisse beendet. Dies sei der wichtigste Grund dafür, dass die Bankführung ihm bei der Kündigungsfrist und dem Konkurrenzverbot entgegen gekommen ist. Statt der üblichen zwölf Monate Konkurrenzverbot musste sich Khan lediglich in einer mit dem Verwaltungsrat ausgehandelten Austrittvereinbarung verpflichten, nicht binnen dreier Monate bei einem Wettbewerber anzuheuern. Dem Vernehmen nach gewichtete der Verwaltungsrat einen sauberen Abgang höher als Khan mit einem langen Konkurrenzverbot zu belegen.

Teilweise ist in den Medien von einem Machtkampf zwischen Khan und Thiam zu lesen gewesen. Auch soll Khan die Führung des Asiengeschäfts für sich reklamiert haben, was aber nicht den Tatsachen entspricht. Es habe sich primär um einen privaten Streit gehandelt. Allerdings haben die Homburger Anwälte nicht untersucht, ob Thiam gegenüber Khan irgendwelche Drohungen ausgesprochen hat. Die Untersuchung fokussierte nur auf die Frage, wer die Beschattung von Khan aus welchem Grund anordnete.

Die Bank will mit der Publikation der Zusammenfassung des Untersuchungsberichts die Affäre schnell hinter sich lassen. Ob das gelingt, ist fraglich. Denn noch laufen Ermittlungen der Zürcher Staatsanwaltschaft in dem Fall.