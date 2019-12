Der neue Mann an der SBB-Spitze ist bereits bekannt

Bähnler-Gewerkschaft begrüsst Ducrots Wahl

Die Gewerkschaft des Verkehrspersonals (SEV) hofft, dass der neue SBB-Chef «die richtigen Schwerpunkte» setzen wird. Vincent Ducrot kenne den Service public und sei sich der Bedeutung der SBB bewusst. In diesem Sinne sei er für den SEV eine «gute Wahl.»



Der neue SBB-Chef habe aber sicher keine einfache Aufgabe vor sich, sagte SEV-Vizepräsidentin Barbara Spalinger gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Dienstag. Ducrot müsse nun Ruhe ins Unternehmen bringen.



Spalinger wiederholte die Forderung der Gewerkschaft, dass alle Reorganisationen, welche nicht direkt dem Betrieb nützten, gestoppt werden müssten. Diese seien zu sehr «finanzgesteuert» und deren Auswirkungen nicht genügend in Betracht gezogen worden.



Als grösste Baustelle bezeichnet sie die Bereiche Personenverkehr und Unterhalt. Der Aufbruch der eingespielten Prozesse beim grössten Reorganisationsprojekt im Personenverkehr habe sich als schwierig herausgestellt. Deshalb hätten die SBB auch eine Denkpause eingelegt. Das Unternehmen müsse jetzt noch einmal über die Bücher. Zudem habe es dabei beim Personal eine für die SBB ungewöhnlich hohe Fluktuation gegeben.



Spalinger hofft, dass sich auch die Pünktlichkeit verbessern wird, wenn der Betrieb «wieder stabiler läuft». Denn dort zeigten sich die Auswirkungen der Probleme im Unternehmen.

Was die Rolle von Ducrot bei der Beschaffung der Bombardier-Doppelstockzüge betrifft, so wollte Spalinger diese nicht überbewerten. Denn er habe den Entscheid sicher nicht alleine getroffen.



Ducrot war ab 1999 Chef des Bereichs Fernverkehr und dabei unter anderem an der grössten Fahrzeugbeschaffung in der Geschichte der SBB beteiligt.



Die SBB hatten die 62 Züge 2010 bestellt. Ursprünglich hätten sie 2013 geliefert werden sollen. Bei der Auslieferung des 1,9 Milliarden teuren Beschaffungsprojekt kam es aber immer wieder zu Verzögerungen. Bisher wurden nämlich erst 25 der Züge an die SBB übergeben, wobei noch nicht alle in Betrieb sind. Erst im Sommer 2021 soll die ganze Flotte ausgeliefert werden. (sda)