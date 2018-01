Fiat Chrysler baut Pick-ups neu in den USA

Fiat Chrysler verlagert die Produktion des Pick-up-Modells Ram von Mexiko in die USA. Der Schritt solle 2020 vollzogen werden und sei durch die US-Steuerreform möglich geworden, teilte der Autobauer am Donnerstag mit.

Fiat Chrysler lässt sich das eine Milliarde Dollar kosten. Im US-Bundesstaat Michigan würden durch die Verlagerung 2500 neue Jobs entstehen. Das Werk in Mexiko solle anderweitig genutzt werden.

Chrysler is moving a massive plant from Mexico to Michigan, reversing a years long opposite trend. Thank you Chrysler, a very wise decision. The voters in Michigan are very happy they voted for Trump/Pence. Plenty of more to follow!