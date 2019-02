Megadeal von Roche

Der Pharmakonzern Roche expandiert in den USA und macht ein Angebot zur Übernahme der Spark Therapeutics Inc. Die Transaktion hat einen Wert von insgesamt 4,3 Milliarden US-Dollar und soll im zweiten Quartal 2019 abgeschlossen werden, wie Roche am Montag mitteilte. Der Verwaltungsrat von Spark Therapeutics hat der Transaktion bereits zugestimmt.

Bereits im Vorfeld wurde spekuliert. Das «Wall Street Journal» berichtete am Samstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass Roche an Spark Therapeutics interessiert sei. Der Konzern wolle für das Biotechnologie-Unternehmen fast fünf Milliarden Dollar auf den Tisch legen. Sparks Marktbewertung betrug zum Handelsende am Freitag allerdings lediglich knapp zwei Milliarden Dollar.

