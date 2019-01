Novartis mit mehr Umsatz und Gewinn

Novartis hat mit seinen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 Wort gehalten und ist im mittleren einstelligen Prozentbereich gewachsen. Dabei hat der Pharmakonzern vor allem von der guten Entwicklung der Wachstumstreiber profitiert.

Die Aktionäre werden mit einer um 5 Rappen auf 2,85 Franken erhöhten Dividende am Erfolg beteiligt. Für 2019 hat sich der Konzern weiteres Wachstum zum Ziel gesetzt. Den Nettoumsatz für 2018 beziffert Novartis 2018 auf 51,9 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie Novartis am Mittwoch mitteilte.

Hierzu steuerte die Pharmasparte Innovative Medicines mit 34,9 Milliarden (+8%) den Löwenanteil bei. Das gute Abschneiden begründet der Konzern vor allem mit dem Absatz von Cosentyx und weiteren Produkten, die den Blockbusterstatus erlangten. Blockbuster sind Medikamente, die über 1 Milliarde Umsatz in die Kasse spülen. Die anderen beiden Sparten Sandoz und Alcon entwickelten sich dagegen uneinheitlich. Bei der Augensparte Alcon stiegen die Erlöse um 6 Prozent auf 7,1 Milliarden Dollar.

Weniger Umsatz mit Generika

Die Generikasparte Sandoz musste dagegen einen Umsatzrückgang um 2 Prozent auf 9,9 Milliarden Dollar hinnehmen. Hier habe sich der Preisdruck auf dem US-Markt weiter negativ bemerkbar gemacht, hiess es dazu in der Mitteilung.

Der Kern-Betriebsgewinn für das abgelaufene Jahr legte um 8 Prozent auf 13,8 Milliarden Dollar zu. Den Anstieg führt Novartis vor allem auf die gestiegenen Umsätze und höhere Bruttomargen zurück.

Unter dem Strich klingelten indes die Kassen. Der Reingewinn sprang wegen des Verkaufs der Beteiligung am Gemeinschaftsunternehmen mit dem Pharmakonzern GSK im Bereich nichtrezeptpflichtiger Medikamente auf 12,6 Milliarden Dollar hoch. Das sind 64 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Erwartungen erfüllt

Mit den Zahlen hat der Konzern die durchschnittlichen Schätzungen der von AWP befragten Analysten überwiegend erfüllt.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019 stellt Novartis für den Gruppenumsatz ein Plus im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Das operative Kernergebnis soll im mittleren bis hohen Prozentbereich steigen.

Die geplante Abspaltung der Augensparte Alcon soll im ersten Halbjahr stattfinden. Damit bestätigt der Konzern seinen bisherigen Zeitplan.

Novartis-Chef Narasimhan kassiert 6,68 Millionen

Der neue Novartis-Chef Vasant Narasimhan hat in seinem ersten Jahr an der Spitze des Pharmakonzerns 6,68 Millionen Franken verdient. Zum Vergleich: Sein Vorgänger Joseph Jimenez war in seinem letzten Amtsjahr 2017 mit 11,3 Millionen Franken entlöhnt worden.

Die Stabübergabe zwischen den beiden Managern wurde am 1. Februar 2018 vollzogen. Bereits zu diesem Zeitpunkt war angekündigt worden, dass Narasimhan mit einer geringeren Zielvergütung einsteigen würde, da er erstmals als CEO in einem Unternehmen tätig ist. Als Zielvergütung wurde damals 8,9 Millionen Franken genannt.

Verwaltungsräte erhalten 8,2 Millionen

Der gesamten Geschäftsleitung wurde 2018 eine realisierte Gesamtvergütung von 66,3 Millionen Franken zugesprochen nach 47,5 Millionen im Vorjahr. Darin enthalten sind auch die Entschädigungen von vier Managern, die im Laufe des Jahres zurückgetreten sind.

Verwaltungsratspräsident Jörg Reinhardt wird für das Geschäftsjahr 2018 wie schon im Vorjahr mit 3,8 Millionen Franken entlohnt. An alle Verwaltungsräte zusammen wurden insgesamt 8,2 Millionen Franken entrichtet nach 8,4 Millionen im Jahr zuvor. (ij/sda)