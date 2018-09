Novartis-Tochter Alcon: Hauptsitz kommt nach Genf

Die Firma Alcon, die bald als börsennotiertes Unternehmen an der SIX Swiss Exchange und der New York Stock Exchange existieren wird und sich von Novartis trennt, hat einen neuen Hauptsitz gefunden. Der neue globale Hauptsitz werde in Genf sein, teilte Novartis am Dienstag mit, bis jetzt lag dieser im texanischen Fort Worth.

Nach dem Börsengang werde Alcon bis zu 700 Mitarbeitende in der Schweiz beschäftigen. Bislang arbeiten in der Schweiz rund 600 Personen für das Unternehmen, verteilt auf die Standorte Schaffhausen, Genf, Rotkreuz ZG und Freiburg.

Novartis hatte den texanischen Augenheilkundespezialisten Alcon 2011 für rund 50 Milliarden Dollar übernommen. Ursprünglich hatte der damalige Novartis-Chef Daniel Vasella Alcon unbedingt kaufen wollen. So wollte er absehbare Umsatz- und Gewinnrückgänge kompensieren, welche durch Patentabläufe im Pharmageschäft drohten.

Vasellas Nachfolger Jörg Reinhardt sowie der neue Konzernchef Vas Narasimhan wollen Novartis wieder zu einem reinen Pharmaplayer umbauen. Seit Anfang 2017 lief daher eine «strategische Überprüfung», was mit Alcon geschehen sollte.

Alcon produziert Laser und Ultraschallgeräte, mit denen Augenärzte Menschen mit grünem Star (zu hoher Augeninnendruck) oder grauem Star (Eintrübung der Augenlinse) behandeln. Beim grauen Star hilft nur eine Operation, bei der die natürliche Linse durch eine künstliche ersetzt wird. Auch solche Linsen fertigt Alcon an. Ferner hat die Noch-Novartis-Tochter Kontaktlinsen, Pflegemittel sowie frei verkäufliche Augenheilmittel im Programm.

