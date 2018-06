Post-Chefin Ruoff wirft den Bettel hin

Konzernchefin Susanne Ruoff ist am Freitag wegen des Buchungsskandals bei Postauto per sofort zurückgetreten. Sie übernehme die Verantwortung für die Umtriebe in dem Unternehmenszweig, teilte die von ihr beauftragte Kommunikationsagentur am Sonntagabend mit.

Ruoff habe nach Einsicht in die Untersuchungsberichte festgestellt, dass es zwischen 2007 und 2015 Hinweise auf die widerrechtliche Buchungspraxis bei Postauto gegeben habe, schreibt die Kommunikationsagentur Christine Maier in einem Communiqué.

Es gebe zwar keine Beweise, dass Ruoff von der Praxis Kenntnis hatte. Ruoff hält «deutlich» fest, dass sie nichts von den fiktiven Buchungen gewusst habe, die auch schon vor ihrer Zeit als Chefin getätigt worden waren. Sie habe sich auf interne und externe Kontrollen verlassen.

Persönliche Entschuldigung

Als Konzernleiterin des drittgrössten Konzerns der Schweiz übernehme sie aber «selbstverständlich die Gesamtverantwortung». Den Informationen zufolge besprach sie sich auch mit dem Verwaltungsrat. «Für die Vorfälle und die Unruhe bei Postauto möchte ich mich persönlich entschuldigen», lässt sich Ruoff zitieren.

Am Montag informieren Verkehrsministerin Doris Leuthard und Post-Präsident Urs Schwaller über ihre Untersuchungsergebnisse zur Postauto-Affäre. Neben der posteigenen Untersuchung ist zur Postauto-Affäre ein Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet worden. Der Bundesrat hat auf Antrag des Verkehrsdepartements (Uvek) das Bundesamt für Polizei (Fedpol) damit betraut. Vor rund drei Wochen wurden die Untersuchungen beendet. Der Bundesrat gab am Freitag an seiner wöchentlichen Sitzung grünes Licht zu den Resultaten.

Post nimmt Rücktritt zur Kenntnis

Der Post-Verwaltungsrat nimmt die Kündigung ihrer Konzernchefin vor dem Hintergrund des Untersuchungsberichts zur Kenntnis. Die Untersuchung sei abgeschlossen und die Berichte würden vorliegen, teilte die Post am Sonntagabend mit.

Anfang Februar war bekannt geworden, dass die Postauto AG jahrelang im subventionierten Geschäftsbereich Gewinne erzielt und zu hohe Subventionen von Bund und Kantonen bezogen hatte. Letztere verlangen deshalb 78,3 Millionen Franken von der Post zurück.

Griff trotz Aktennotiz nicht ein: Post-Chefin Susanne Ruoff äussert sich an einer Medienkonferenz in Bern zu den Buchungstricks bei Postauto. (Foto: Peter Schneider, Keystone/6. Februar 2018)

Dass der Skandal für Ruoff Konsequenzen haben könnte, war absehbar: Die illegalen Gewinne, die im subventionierten Geschäft der Postauto AG angefallen sind, waren innerhalb der Post seit Jahren bekannt.

Hinzu kommt, dass die Post der Aufsichtsbehörde, dem Bundesamt für Verkehr (BAV), von 2013 bis zum letzten November die Auskunft über heikle Buchungen verweigert hatte. Und letzte Woche musste Ruoff scheibchenweise zugeben, dass sie davon Kenntnis hatte. Einen Rücktritt hatte sie aber bis vor Kurzem noch ausgeschlossen.

24 Prozent mehr Lohn für Postautochefs

Oberste Kader der Post haben über zehn Jahre toleriert, dass in der Buchhaltung der Posttochter Postauto AG getrickst wurde. Das geschah offenbar, um die vom Konzern vorgegebenen Gewinnziele zu erreichen. Postkaderleute – allen voran Postauto-Chef Daniel Landolf und Post-CEO Susanne Ruoff – standen im Verdacht, damit auch ihre eigenen Löhne aufgebessert zu haben. Denn die Höhe der Boni der Postkader hängt unter anderem von den Gewinnen des Konzerns und dessen Untereinheiten ab. Ein Blick in die Kaderlohnrapporte zeigt, dass Löhne und Boni der Postkader zwischen 2006 und 2016 stark gestiegen sind.

2006 verdiente der Post-CEO noch 790'000 Franken. 2016 erhielt ­Ruoff schon 975'000 Franken. Das entspricht einer Lohnerhöhung von 24 Prozent. Dabei ist der Bonusanteil von 26 auf 32 Prozent gestiegen. Der Lohn der Geschäftsleitungsmitglieder ist um 24 Prozent gewachsen. 2016 betrug der durchschnittliche Lohn eines Geschäftsleitungsmitgliedes 590'000 Franken. Deren Bonusanteil erhöhte sich von 24 auf 31 Prozent. (nag/sda)