SBB verschiebt erneut Einsatz der Pannenzüge

Zwischen Genf und St. Gallen verkehren zum Fahrplanwechsel am kommenden Wochenende noch keine neuen Doppelstockzüge des Typs «FV-Dosto». Der Hersteller Bombardier muss erst noch verschiedene Störungen bei Klimaanlagen und Kundeninformationssystemen beheben.

Deshalb nehmen die neuen Doppelstockzüge der SBB den fahrplanmässigen Einsatz vorerst nur schrittweise auf, wie es in einem Blogeintrag des Unternehmens heisst. Der «FV-Dosto» verkehrt wie geplant zwischen Chur, St. Gallen, Zürich und Basel, aber nicht auf der Hauptlinie IC1 zwischen Genf und St. Gallen, weil nicht alle Kompositionen betriebsbereit sind.

Immer wieder auftauchende Probleme und Einsprachen hatten den Einsatz der milliardenteuren SBB-Züge bereits um rund sechs Jahre verzögert. «Es handelt sich nicht um neue Probleme, das Rollmaterial ist einfach noch nicht zu hundert Prozent fertig», sagte SBB-Sprecher Daniele Pallecchi am Donnerstag auf Anfrage der Agentur Keystone-SDA.

Klare Worte gegenüber Bombardier

Es komme für das Unternehmen nicht infrage, unfertiges Rollmaterial auf die Schienen zu setzen. «Das käme bei den Kunden nicht gut an.» Auswirkungen für Bahnbenutzer habe die erneute Verspätung nicht, sagte Pallecchi. «Die Züge fahren, die Kapazitäten bleiben gleich.» Zudem stehe zum Fahrplanwechsel am Sonntag die «Nagelprobe» für einen Teil der neuen Züge an.

«Voraussichtlich noch vor Weihnachten» sollen sie dann auch zwischen St. Gallen und Genf-Flughafen unterwegs sein. Ärgerlich ist die Verzögerung für die SBB aber dennoch – vor allem, weil es nicht die erste ist. Deshalb hat das Unternehmen den Ton gegenüber dem Hersteller verschärft.

«Die SBB erwartet von Bombardier, dass die Mängel umgehend behoben werden, damit die Züge wie geplant auch auf der IC1-Linie eingesetzt werden können», heisst es im Blogeintrag. Der Hersteller habe zugesichert, alles daranzusetzen, die Fahrzeuge auf den geforderten Stand zu bringen und werde dabei aktiv von den Spezialisten der SBB unterstützt.

Erste Fahrten glückten nicht

Bereits am vergangenen Montag und am Wochenende zuvor waren die neuen Doppelstock-Züge auf der Linie des IC 1 zwischen St. Gallen, Zürich und Genf Flughafen im Einsatz. Beide Male überzeugten sie nicht. Ihre Fahrt endete jeweils frühzeitig. An diesem Montag musste der neue Zug etwa in Schlieren vorzeitig aus dem Verkehr genommen werden.

Die Züge haben bereits jahrelang Verspätung: Nachdem die Züge im Jahr 2010 bestellt wurden, musste ihre ursprünglich für Ende 2013 geplante Inbetriebnahme wegen technischen Problemen und Rechtsstreitigkeiten immer wieder verschoben werden. Bei den neuen Doppelstock-Zügen handelt es sich um die grösste Beschaffung in der Geschichte der SBB: 1,9 Milliarden Franken kosten 59 Züge, drei weitere erhält die SBB wegen den Verzögerungen kostenlos.

Sitzplätze, Steckdosen, Geschwindigkeit

Mit den neuen, 400 Meter langen Zügen, will die SBB mehr Plätze schaffen. Sie sind mit Steckdosen an allen Plätzen ausgestattet. Die Intercity-Versionen der Züge verfügen über Speise- und Familienwagen. Mit einer neuen Technologie sollen die Züge zudem in den Kurven schneller fahren können und so Fahrzeiten verringern.

Das Bundesamt für Verkehr (BAV) hat Mitte November die Zulassung für den kommerziellen Einsatz der Züge erteilt. Zudem wurde eine Beschwerde des Behinderten-Dachverbands, der eine ungenügende Behindertentauglichkeit moniert hatte, wurde vor zwei Wochen vom Bundesverwaltungsgericht grösstenteils abgewiesen.

Übernommen von «20 Minuten», bearbeitet von zuonline.ch. (TA)