Sein Leben drehte sich um die Sonne

Die Sonne ist sein Fixstern. Sie bestimmte seinen beruflichen Werdegang, sein Denken und Handeln. Und sie hat ihn zu dem gemacht, was er heute ist: ein Pionier. «Die Sonne ist für mich mehr als ein Himmelskörper», sagt er. «Um sie dreht sich mein Leben.»

Christian Hassler, 61, ist ein Solarpionier. 1979, in einer Zeit, in der Solarenergie noch ein Fremdwort war, baute der damals 22-Jährige seine erste Anlage – und wurde als Idealist und Fantast belächelt. Doch Hassler zeigte seinen Skeptikern, was mit Hilfe der Sonne möglich ist. In den letzten dreissig Jahren rüstete er Hunderte von Alphütten und Ställen mit Solaranlagen aus. Vor acht Jahren baute er den ersten Solarskilift der Welt. Und 2015 wurde Hassler mit dem Schweizer Solarpreis ausgezeichnet. Sein Sohn Christ Andri, 34, sagt: «Mein Vater half mit, die Solarenergie populär zu machen. Er sucht ständig nach Neuerungen. Er ist ein Tüftler und Abenteurer.»

Von Ruhestand will er nichts wissen: Christian Hassler auf einem Solardach. Foto: Solar Agentur Schweiz

Früher ebenso wie heute. Anfang 2017 übergab Christian Hassler seine Firma, die Hassler Energia Alternativa in Zillis GR, an Sohn Christ Andri. Von Ruhestand will er aber nichts wissen. Im Gegenteil: Anfang 2018 startete Hassler Senior ins Abenteuer seines Lebens. Im Albert-Schweitzer-Spital auf Haiti sollte er die bestehende Solaranlage ausbauen und deren Leistung verdoppeln. Angefragt wurde Hassler vom Kinderarzt Rolf Maibach aus Ilanz. Seit 22 Jahren arbeitet Maibach im Albert-Schweitzer-Spital mit und wurde 2011 nach den schweren Erdbeben auf Haiti für seinen Einsatz als Schweizer des Jahres geehrt. «Wir wollten die Solaranlage erweitern, damit wir vom Dieselstrom unabhängiger werden», sagt Maibach. «Dafür war Christian Hassler mit seiner Erfahrung der Richtige.»

Hassler sagte ohne Zögern zu. Ihn lockten nicht bloss die technische Herausforderung und die fremde Kultur. «Ich hatte im Leben viel Glück und wollte etwas für Benachteiligte tun.» Im Januar 2018 brach Hassler mit seinem Kollegen Christoph Baumann, einem Zimmermeister, nach Haiti auf.

«Wir sahen Menschen sterben und waren bei Geburten dabei.»Christian Hassler, Solarpionier

Als Volontäre bauten sie während sechs Wochen mit Einheimischen auf den Dächern des Spitals 847 Solarpanels ein, verlegten Hunderte Meter Kabel. Sie schufteten bei vierzig Grad, mussten die Hilfskräfte erst anlernen. Zudem arbeiteten sie mitten unter den Patienten. «Wir sahen Menschen sterben und waren bei Geburten dabei», sagt Hassler. «Da kamen wir auch ab und zu an unsere Grenzen.» Hassler erkrankte zudem an einer Lungenentzündung, dirigierte eine Woche lang die Arbeiten vom Bett aus und stellte danach die Anlage mit seinen Leuten fertig. «Christians Einsatz ist Gold wert», sagt Rolf Maibach. «Nun können wir das Spital tagsüber ohne Generatoren betreiben.» Dank der Solaranlage kann das Spital jährlich 200'000 Franken an Dieselkosten sparen. «Dieses Geld können wir für Kranke einsetzen», sagt Maibach.

Christian Hassler wird die Zeit auf Haiti nicht vergessen. Land und Leute seien ihm ans Herz gewachsen, sagt er. «Ich konnte für diese Menschen etwas bewirken. Das macht mich glücklich.»

«Dass man mit der Sonne Strom machen kann, war für mich wie ein Wunder.»Christian Hassler

Mit der Energie der Sonne Wirkung entfalten. Das tut Christian Hassler seit Jahrzehnten. Nach einer Lehre als Radio- und Fernsehelektriker hielt er mit 20 erstmals eine Solarzelle in der Hand. «Ich war überwältigt», erinnert er sich. «Dass man mit der Sonne Strom machen kann, war für mich wie ein Wunder.»

Diese Erkenntnis prägte Hassler und trieb ihn an, auf diesem Gebiet weiterzuforschen. Mit 22 baute er auf der Alp Obrist ob Zillis, wo er als Hirt Rinder hütete, seine erste Solaranlage. Damit betrieb er zwei Lampen, ein Radiogerät und einen Piratensender – Radio Bazillus. «Einmal pro Woche ging ich auf Sendung, spielte Musik und machte Wetterprognosen.»

Tagelanges Tüfteln

Damals wurde Christian Hassler noch als Exot angeschaut. «Ich wurde belächelt.» Doch es gab immer mehr Leute, die sich für die neue Technologie interessierten. Einige besichtigten seine Anlage auf der Alp und wollten bald auch ein kleines Solarkraftwerk haben. Verwandte und Freunde waren die ersten Kunden. Und im Mai 1985 gründete Christian Hassler mit Ehefrau Mary am Küchentisch in Andeer seine Firma. In einem Keller richtete er seine erste Werkstatt ein. «Wir hatten keinen Businessplan», sagt Hassler. «Aber Idealismus und Mut.»

Der Start als Unternehmer war nicht einfach. Christian Hassler baute kleine Solaranlagen für Alphütten, Maiensässe und Ferienhäuser. «Das war für die Leute ein Wahnsinnserlebnis. Sie hatten an entlegenen Orten zum ersten Mal elektrisches Licht und konnten die Petrollampe in den Keller stellen.» Doch von solchen Kleinanlagen konnten Christian Hassler und seine Familie nicht leben. Deshalb arbeitete der Pionier in den ersten Jahren im Winter als Tontechniker bei Radio Rumantsch, baute Alarmanlagen und flickte Fernseher. Gleichzeitig suchte er nach neuen Möglichkeiten für die Solarenergie. Um komplexere Projekte anzugehen, stellte er neue Mitarbeiter ein. Mit ihnen entwickelte er Sonnenkollektoren und grössere Anlagen, baute Kraftwerke für Warmwasser und Heizung. «Ich bin am liebsten Erfinder», sagt Hassler. «Ich kann tagelang in der Werkstatt an Neuerungen tüfteln.»

«In Tenna steht der einzige Skilift, der im Sommer besser rentiert als im Winter.»Christian Hassler

Das hat ihn weit gebracht. Christian Hassler setzte im Solarbereich Massstäbe. Auf dem Dach der Bündner Arena, einer Eventhalle in Cazis, baute er eine Anlage mit 800 Panels, die den Energiebedarf von 50 Einfamilienhäusern liefert. Auf der Alp Taspin konstruierte er einen Solarbaum, mit dem Pumpen, Rührwerk und Kühlanlagen betrieben werden. Und 2011 konstruierte er mit Fachleuten in Tenna den ersten Solarskilift der Welt. Bewegliche Module produzieren pro Jahr 100'000 Kilowattstunden Strom. Der Lift braucht bloss 20 Prozent, der Rest wird ins Stromnetz der Gemeinde eingespeist. Und mit diesen Einnahmen kann der Lift finanziert werden. «In Tenna steht der einzige Skilift, der im Sommer besser rentiert als im Winter», sagt Hassler schmunzelnd.

Christian Hassler setzte nicht nur auf grosse Anlagen, er erfand auch kleine Sonnenkraftwerke. Er baute Solarduschen, die an der ligurischen Küste in Italien standen. Und er konstruierte eine Tasche mit Solarzellen, mit der man unterwegs elektrische Geräte aufladen konnte. «Diese Erfindung wurde aber in China kopiert», sagt Hassler. «Und wir mussten tatenlos zusehen.»

Heute lacht niemand mehr über ihn.

Darüber mag sich Hassler nicht mehr ärgern. Wenn er die 3000 Projekte betrachtet, die er mit seinen Mitarbeitern realisiert hat, ist er stolz. «Ich hätte mir früher nicht träumen lassen, dass man mit der Sonne so viel Energie herstellen kann», sagt er. In Zukunft sollten viel mehr Menschen von den Möglichkeiten der Solarenergie profitieren können, findet Hassler. Dafür brauche es eine stärkere staatliche Förderung. «Wir können nicht über die Klimaerwärmung wegschauen», sagt er. «Wir müssen das Potenzial von alternativen Energien ausschöpfen.»

Leben im Sonnenhaus

Das tut Christian Hassler auch privat. Er kaufte in Donat ein älteres Gebäude und baute es um. Mehrere miteinander kombinierte Solaranlagen liefern Strom, wärmen das Wasser und heizen das Gebäude. «Mein Haus produziert auch im Winter mehr Energie, als wir verbrauchen», sagt Hassler. Regelmässig kommen Besucher, um das Sonnenhaus zu besichtigen. Und es ist fast so wie damals, als Christian Hassler mit seiner ersten Solaranlage Licht in entfernte Winkel brachte und die Menschen neugierig machte. Nur dass heute niemand mehr über ihn lacht.

(Schweizer Familie)