Sunrise übernimmt UPC Schweiz

Sunrise verleibt UPC Schweiz ein und bezahlt dafür 6,3 Milliarden Franken. Damit solle ein stärkerer und konvergenter Herausforderer im Schweizer Markt geschaffen werden, teilten die beiden Unternehmen am Mittwochabend mit.

Der Deal soll laut den Angaben im zweiten Halbjahr 2019 abgeschlossen werden. Die Zustimmung durch die Wettbewerbsbehörden werde im zweiten oder dritten Quartal 2019 erwartet.

Sunrise übernimmt mit 3,6 Milliarden Franken einen Teil der ausstehenden UPC-Schulden. Der verbleibende Teil des Kaufpreises von 2,7 Miliarden finanziert Sunrise via die Ausgabe einer Bezugsrechtsemission über 4,1 Milliarden Franken.

Gerüchte schon seit Monaten

Mit Sunrise und UPC Schweiz kommen zwei Unternehmen zusammen, die sich bis zu einem gewissen Grad ergänzen. Sunrise ist im Mobilfunk stark, UPC im Internet- und TV-Geschäft. Bislang war UPC Schweiz im Besitz des Liberty-Global-Konzerns.

.@libertyglobal verkauft UPC Schweiz für CHF 6.3 Milliarden an @Sunrise_de. Es entsteht ein neuer starker Herausforderer auf dem Schweizer Markt mit erstklassiger Fest- und Mobilnetzinfrastruktur. https://t.co/Romymmfz1X — UPC Schweiz (@UPC_Switzerland) 27. Februar 2019

Gerüchte über eine Übernahme gibt es seit Monaten, seit einigen Wochen brodelte es dann richtiggehend in der Gerüchteküche. Anfang Februar bestätigte Sunrise, dass Gespräche geführt werden. In der Nacht auf Mittwoch vermeldete das Unternehmen, diese Gespräche befänden sich in einem «fortgeschrittenen» Stadium.

Die Statements der Unternehmen

Severina Pascu, CEO von UPC Schweiz, meinte im Communiqué zum Deal: «Die heute getroffene Vereinbarung führt zu einem neuen, vollständig konvergenten nationalen Herausforderer auf dem Schweizer Markt. Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen ermöglicht verstärkte Investitionen und zusätzliche Innovationen zugunsten der Schweizer Privat- und Geschäftskunden.»

Olaf Swantee, der Geschäftsführer von Sunrise, sagte zur Transaktion: «Die Ankündigung ist ein wichtiger Meilenstein für Sunrise, unsere Kunden, Mitarbeitenden und Aktionäre. Zusammen mit UPC Schweiz werden wir einen stärkeren und echt konvergenten Herausforderer sowie einen erheblichen Wert für unsere Aktionäre schaffen. Wir werden Innovationen beschleunigen und das Kundenerlebnis verbessern, basierend auf der Grösse des neuen Unternehmens und der hervorragenden Netzinfrastruktur der nächsten Generation.» Man habe ein umfassendes Due Diligence-Verfahren durchgeführt, was die hohe Gewissheit gebe, die Synergien zu realisieren. Man sei von den Perspektiven des kombinierten Unternehmens begeistert», führte Swantee in der Mitteilung von Sunrise weiter aus.

Der Deal ist für die Gewerkschaft keine Überraschung

Die Übernahme des Telekom- und Medienkonzerns UPC Schweiz durch Sunrise hat die Gewerkschaft Syndicom nicht überrascht. Die bereits erwartete Konsolidierung des Telekommunikationsmarktes werde mit dieser Fusion Realität, teile die Gewerkschaft am Mittwochabend mit.

Die Arbeitsbedingungen der betroffenen Mitarbeitenden seien auch nach der Fusion durch das sozialpartnerschaftliche Regelwerk gesichert, schreibt Syndicom. In beiden Unternehmen würden zwei praktisch gleichwertige Gesamtarbeitsverträge gelten. Das durch die Fusion erstarkte Unternehmen Sunrise habe nun sowohl die Chance als auch die Pflicht, seine Investitionen in digitale Dienste und damit den Werkplatz Schweiz zu erhöhen. So könne Sunrise einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass neue zukunftsträchtige Arbeitsplätze geschaffen würden.

(mac/fal/sda)