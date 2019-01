Swisscom schafft die Roaminggebühren ab

In der EU müssen Kunden mit einem Handy-Abo seit rund eineinhalb Jahren keine Roaminggebühren mehr bezahlen. Mit dem neuen «InOne mobile go»-Abo können Swisscom-Kunden ab 60 Franken pro Monat nun ebenfalls unbegrenzt in Europa und der Schweiz telefonieren, SMS versenden und im Internet surfen. Wer nicht bereits «InOne Home»-Kunde bei Swisscom ist, bezahlt für das Abo 80 Franken.

Je nach den eigenen Bedürfnissen können zusätzliche Pakete gekauft werden. Mit dem «Intercontinental Pack» ist es beispielsweise möglich, für 70 Franken pro Monat auch in Nordamerika unlimitiertes Roaming zu nutzen. Mit dem «Connect Pack» können Kunden für monatlich 20 Franken mit drei Geräten surfen. Die Zusatzpakete sind jeweils nach 30 Tagen kündbar.

Bestehende Kunden bleiben

Ein Komplettpaket mit allen verfügbaren Optionen, das sogenannte «InOne mobile premium» kommt auf 200 Franken zu stehen, wer es in Kombination mit einem «InOne home»-Abo löst, erhält einen kleinen Rabatt und bezahlt nur 180 Franken. Bei einem Neuabschluss laufen die neuen Verträge zwölf Monate, schreibt die Swisscom.

Zudem werde der Handykauf vom Abonnement getrennt, womit man auf veränderte Bedürfnisse reagiere. Nur noch zehn Prozent der Nutzer würden sich überhaupt regelmässig ein vergünstigtes Gerät wünschen. Ausserdem ist für 25 Franken pro Monat ein Paket mit Handy-Versicherungen und einer Express-Reparatur bei Geräten von Apple und Samsung erhältlich.

Das neue Angebot gilt ab dem 25. Februar, bestehende Kunden-Abos würden jedoch nicht automatisch in den neuen Abo-Typ gewechselt, so die Swisscom. Kunden, die ihr Smartphone nur in der Schweiz nutzen oder keine unlimitierten Daten benötigen, können auf die neuen Abos «Swiss mobile flat» oder «InOne mobile basic» ausweichen. Im April soll zudem ein neues Einstiegsangebot lanciert werden.

(Übernommen von 20 Minuten, bearbeitet von zuonline.ch.) (red)