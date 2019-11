Tesla stellt ersten elektrischen Pickup vor

Der Autobauer Tesla hat erstmals einen batteriegetriebenen Pickup vorgestellt. Der E-Pickup solle zu Preisen ab 39.900 Dollar zu haben sein, kündigte Tesla-Chef Elon Musk am Donnerstag in Los Angeles an. Es werde den Wagen mit drei unterschiedlichen Reichweiten zu kaufen geben. Die geringste Reichweite werde bei 250 Meilen (rund 400 Kilometer) liegen, die grösste bei über 500 Meilen (über 800 Kilometer).

Das neue Modell stellt eine seit langem erwartete Erweiterung der Produktpalette von Tesla dar, die den grossen Autobauern in Detroit direkte Konkurrenz machen dürfte. Bisher wird der Pickup dominiert von Ford, General Motors und Fiat Chrysler. Teslas Limousine Model 3 ist das meistverkaufte E-Auto der Welt. (scl/fal/reuters)