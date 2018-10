Traditions-Haus Sears stellt Insolvenzantrag

Der US-Handelskonzern Sears, der einst den Einzelhandel in den Vereinigten Staaten dominierte, ist pleite. Sears habe Antrag auf Insolvenz gestellt, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die 1886 gegründete Warenhauskette war nach dem Zweiten Weltkrieg zum grössten Einzelhändler in Nordamerika aufgestiegen, die Filialen waren überall zu finden.

Vor allem die Zunahme des Onlinehandels durch Konkurrenten wie Amazon macht dem einstigen Aushängeschild der amerikanischen Kaufhauswelt zu schaffen. Im April 2007 hatte die Sears-Aktie ein Rekordhoch von 119 Dollar erreicht. Doch seither geht es mit der Firma bergab. Seit 2008 stagnieren die Umsätze, und in den vergangenen sieben Jahren wies Sears nur Verluste aus. Vor Jahresfrist hatte der Kurs noch über sieben Dollar gelegen.

In den vergangenen Jahren musste Sears hunderte Filialen schliessen. Am Montag war Medienberichten zufolge eine Rückzahlung von 134 Millionen Dollar fällig, die Sears nicht aufbringen konnte.

Lampert kündigt Rücktritt an

Sears beantragte die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens nach Kapitel 11 («Chapter 11») der US-Konkursordnung. Damit kann der Geschäftsbetrieb normal weiterlaufen, das Unternehmen ist aber vor den Forderungen von Gläubigern geschützt.

Unternehmenschef Edward Lampert erklärte, Sears könne nun den «strategischen Umbau» beschleunigen. Bis Ende des Jahres würden 142 weitere unprofitable Filialen geschlossen. Sie kommen zu den 46 Läden dazu, die bis November dichtmachen. Der Milliardär hatte die Firma schon früher

Lampert kündigte seinen Rücktritt als Konzernchef an - Vorsitzender des Verwaltungsrates werde er allerdings bleiben. Das tägliche Geschäft soll künftig ein «Büro» führen, das aus mehreren führenden Managern besteht.

(sep/sda)