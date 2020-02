So unpünktlich waren die SBB 2019

Es gibt nichts, was im öffentlichen Diskurs über die SBB stärker im Zentrum steht als Verspätungen. Das ist kein Wunder. Die SBB selbst befeuern dies noch, wenn sie die Pünktlichkeit offiziell als «magische Kennzahl» bezeichnen. Neue Zahlen zeigen: 2019 nützte alle Zauberei nichts mehr. Zum zweiten Mal in Folge sinkt die Pünktlichkeit und lag im Gesamtjahr mit 89,5 Prozent unter der Grenze von 90 Prozent. Ein Wert, den die SBB gerne als Referenz heranziehen.

Was die Bundesbahnen damit ausweisen, ist nicht die Zahl an Zügen, welche pünktlich fahren. Sondern sie kombinieren dies mit der Anzahl Passagiere, die die Züge benutzen. Heraus kommt die sogenannte Kundenpünktlichkeit. Diese liegt normalerweise tiefer als die Zugpünktlichkeit.

Verhagelt haben den Bundesbahnen das Resultat vor allem die Monate Oktober und November. Der November war mit 83,5 Prozent pünktlicher Passagiere gar der schlechteste Monat seit 2012, im Oktober lag der Wert bei 85,2 Prozent. Für Pendler richtig mühsame Tage, an denen die Kundenpünktlichkeit unter 80 Prozent liegt, gibt es normalerweise nur eine Handvoll pro Jahr. Im Oktober und ­November waren es laut den SBB ein bis zwei – pro Woche.

Kunden weniger zufrieden

Was den SBB vor allem zu denken geben muss, ist das Ansehen bei ihren Kunden. Die Bundesbahnen fragen seit Jahren immer wieder ab, wie zufrieden die Passagiere mit der Pünktlichkeit der Züge sind. Doch diese Zufriedenheit mit der Leistung der SBB schwindet offenbar: Von Quartal zu Quartal sank der Wert im vergangenen Jahr. Ende 2019 lag er noch bei 84,1 von 100 möglichen Punkten – und damit so tief wie noch nie. Damit schlägt sich die schlechte Performance der SBB im Herbst auch in dieser Kennzahl nieder.

Das Problem der SBB lässt sich nicht auf eine einzige Ursache zurückführen. Das sagt David Fattebert, Mister Pünktlichkeit der Bundesbahnen. Er ist dafür verantwortlich, aufzuzeigen, wie Verspätungen in Zukunft weniger werden können. Seine Erklärung für die Baisse folgt einem simplen Bild: einem Glas. Dieses hat sich über die Jahre stetig mehr und mehr gefüllt. Etwa mit mehr Baustellen, die den Betrieb stören, oder dem Angebot, welches stetig ausgebaut wurde, aber auch mit dem Mangel an Lokführern.

Nun sei dieses Glas bereits so weit gefüllt, dass nur kleine Störungen während des Tages es zum Überlaufen bringen könnten. Etwa Probleme mit der Traktion im Herbst, das Wetter, Ausfall von Zugpersonal, Probleme mit dem Rollmaterial. «Wir haben operativ fast keinen Spielraum mehr», sagt Fattebert.

Die Lösung laut Fattebert: Entweder man vergrössert das Glas, also das Schienennetz, – was entsprechend kostet und dauert – oder man versucht am Inhalt des Glases zu arbeiten, ­damit es nicht mehr so schnell überläuft. Das heisst: Lokpersonal- und Rollmaterialreserven aufbauen, mehr Puffer bei den Fahrzeiten einbauen, das Angebot nur so weit erweitern, wie es das Netz überhaupt zulässt.

Die Krux mit Baustellen

Eine Ursache für die Verspätungen, die auch in diesem Jahr zum Problem werden könnten, sind Baustellen. Im vergangenen ­Oktober und November waren sie für den sprunghaften Anstieg der Unpünktlichkeit mitverantwortlich, wie Daten der SBB zeigen. «Wir haben zu optimistisch geplant», sagt Fattebert.

Das Problem ist, dass Baustellen für den Unterhalt und den Ausbau des Bahnnetzes unterschiedliche Vorlaufzeiten haben. Das Resultat: Jahre oder gar Jahrzehnte im Voraus geplante Ausbauten am Netz kollidieren zeitlich mit kurzfristigen Reparaturen, dem behindertengerechten Ausbau von Bahnhöfen und dem normalen Unterhalt. Einer besseren Baustellenplanung will Fattebert deshalb in Zukunft mehr ­Gewicht verleihen. Künftig soll es deshalb auf einzelnen Strecken ein striktes Kontingent an Baustellen geben.

Denn für ihn ist klar: Der Hebel zur Verbesserung der Pünktlichkeit liegt weniger bei der Vermeidung von kurzfris­tigen Ereignissen als vielmehr bei den Grundbedingungen. «Wenn wir statt zehn Türstörungen pro Tag nur noch fünf ­haben, nützt das der grossen Masse nichts. Wenn wir aber mehr Reserven einplanen können, dann hilft dies vielen Leuten», sagt Fattebert.

Noch etwas weiter weg sind grundsätzliche Überlegungen. Wie etwa die Idee, die Verbindung von Genf durchs ganze Land bis in die Ostschweiz zu brechen. Verkehren diese Züge verspätet, hat das entsprechend gravierende Auswirkungen auf das Netz und die Reiseketten der Kunden in der ganzen Schweiz.

Denn im eng getakteten Fahrplan der SBB kann man sich eigentlich keine Verspätungen leisten. Die Folgen sind je nach Fall gravierend. Wie dicht der Fahrplan ist, zeigt folgende Berechnung: «Unsere Mathematikerin hat ausgerechnet, dass, wenn alle Züge im Durchschnitt 10 Sekunden pünktlicher fahren, ein Prozentpunkt mehr Kundenpünktlichkeit resultiert», sagt Fattebert.

«Es bringt nichts,

zu wissen, dass 90 Prozent der Züge pünktlich sind, wenn der eigene verspätet ist.»David Fattebert,

Programmleiter Pünktlichkeit SBB

Apropos magische Kennzahl: Wie durch Zauberei wird die Pünktlichkeit im nächsten Jahr wohl steigen. Das hat mit einer neuen Berechnungsmethode zu tun. Bisher massen die SBB an 53 Punkten in ihrem Netz, und zum Beispiel wurde der Fernverkehr dabei überrepräsentiert. Dieser ist aber in der Tendenz unpünktlicher beziehungsweise belastet die Kundenpünktlichkeit sehr stark: weil mehr Passagiere pro Zug von einer Verspätung betroffen sind. Ab diesem Jahr messen die SBB nun an ­allen Bahnhöfen. Das sollte zu einem höheren Wert führen, wie Fattebert sagt. Allerdings haben die SBB auch die internen Pünktlichkeitsziele nach oben angepasst. Wo sie liegen, wollen die Bundesbahnen nicht verraten.

Das Ziel des Teams rund um Fattebert ist, die Pünktlichkeit für einzelne Strecken genauer abzubilden, um daraus mögliche Lösungen abzuleiten. «Es bringt keinem Kunden etwas, zu wissen, dass im Durchschnitt 9 von 10 Zügen pünktlich sind, wenn der eigene Zug ständig verspätet ist.» Um insbesondere die Information bei Verspätungen zu verbessern, wird es ab März möglich sein, sich über die SBB-App Pushnachrichten für seine Route anzeigen zu lassen.

Was trotz mathematisch genauerer Kennzahlen bereits jetzt klar ist: 2020 wird für Pendler kaum besser als letztes Jahr. ­Davor haben die SBB bereits gewarnt. Intern wird darüber nachgedacht, dass wie zuletzt 2018 ein Sommerfahrplan zum Einsatz kommen soll. So könnten etwa Ausbauten und Unterhalt gebündelter durchgeführt werden. Für Pendler heisst es allerdings: Weniger Angebot, Ersatzbusse und verlängerte Reisezeiten.