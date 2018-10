Vor dem Berner Handelsgericht rangen die Schweizer Armee und Victorinox gestern bis am späteren Abend um einen Vergleich. Wie mehrere Quellen bestätigen konnten sich die beiden Parteien einigen. Somit kommt es nicht zum einem richterlichen Urteil. Das Ergebnis der Vergleichsverhandlungen ist noch nicht bekannt. Victorinox will heute Nachmittag darüber informieren.

In der Auseinandersetzung geht es um einen Markenstreit. Gemäss der Armeeaustrüsterin Armasuisse, welche die Eidgenossenschaft in diesem Fall vertritt, wollte der Bund die Marke «Swiss Military» in den USA registrieren lassen. Dabei stellte er fest, dass Victorinox diese Bezeichnung dort «bereits treuwidrig als Sperrmarke angemeldet» hatte.

Dieses Vorgehen verhinderte, dass der Bund die Lizenz dafür an ein anderes Unternehmen verkaufen konnte, das unter der Marke «Swiss Military» unter anderem in den USA ein Parfüm vermarkten wollte. Den entstandenen Schaden von mehr als einer Million Franken sollte Victorinox zurückerstatten. Victorinox bestritt seinerseits, dass die Eidgenossenschaft diese Marke in den USA lizenzieren dürfe. (Redaktion Tamedia)