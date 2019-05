«Zuckerberg hat Sicherheit und Anstand für Klicks geopfert»

In einem Gastbeitrag für die «New York Times» rief Chris Hughes die US-Regierung am Donnerstag auf, die Dienste Instagram und WhatsApp wieder von Facebook abzuspalten.

Zudem soll der Staat dem Unternehmen für die nächsten Jahre Neuzukäufe untersagen. Facebook sei zu gross und sein Chef Mark Zuckerberg zu mächtig geworden, schrieb Hughes weiter, der den Konzern vor über einem Jahrzehnt verlassen hatte. Zuckerberg habe mit den Aufkäufen einen Giganten geschaffen, der jeden Wettbewerb in der Branche ersticke und die Auswahlmöglichkeiten der Verbraucher beschränke, erklärte Hughes. Er warf Zuckerberg vor, allein auf Wachstum zu setzen und damit «Sicherheit und Anstand der Anzahl von Klicks» geopfert zu haben.

I’m calling for breaking up @Facebook in an essay in the @nytimes. FB has become too big and too powerful, and it’s part of a trend in our economy of an increasing concentration of corporate power. We can fix this: break the company up and regulate it. https://t.co/34rITPfvJ9