Bitcoin Suisse streicht Stellen

Der Zuger Krypto-Finanzdienstleister Bitcoin Suisse bekommt die derzeitige schwierige Lage an den Kryptomärkten ebenfalls zu spüren. Er kündigt nun organisatorische Anpassungen und einen Abbau bei den Mitarbeitenden an. Gleichzeitig kommt es zu einer Reihe von Veränderungen in der Geschäftsleitung.

Bekommt das schwierige Umfeld an den Krypto-Märkten zu spüern: Bitcoin Suisse

(Foto: Petra Orosz, Keystone)

Der Abbau findet an den Standorten in der Schweiz, in Dänemark und in Liechtenstein statt, erklärten eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage, ohne eine konkrete Anzahl zu nennen. Bitcoin Suisse beschäftigt derzeit laut den Angaben über 200 Mitarbeitende an den Standorten Zug, Kopenhagen, Vaduz sowie Bratislava.

(sda)