Schweizer Flughäfen von Warnstreiks in Berlin und Hamburg betroffen

Die Flughäfen Zürich und Genf sowie der Euroairport in Basel sind von den am Montag begonnenen Warnstreiks an deutschen Flughäfen betroffen. Insgesamt elf Flüge von Berlin und Hamburg nach Zürich wurden annulliert, wie eine Flughafensprecherin auf Anfrage mitteilte.

Ein Flugzeug der Fluggesellschaft Easyjet am Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER). Foto: Sören Stache (DPA/Keystone)

Acht davon hätten am Montag von Berlin und drei von Hamburg aus nach Zürich abheben sollen. Die Hinflüge an den Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) sowie den Hamburg Airport wurden zuvor durchgeführt. In Zürich seien derweil keine Passagiere gestrandet, da Betroffene bereits im Vorfeld umgebucht worden seien, teilte die Flughafensprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Am zweitgrössten Schweizer Flughafen in Genf waren derweil je ein Flug von und nach Berlin sowie von und nach Frankfurt der Fluggesellschaften Swiss und Easyjet betroffen, wie der Flughafen auf Anfrage mitteilte.

Am Basler Euroairport wurden drei von Berlin ausgehende Flüge annulliert. Flüge vom Euroairport nach Berlin waren bis zum Montagmittag nicht betroffen. Flüge von und nach Hamburg waren in Basel ebenfalls nicht betroffen. Die Situation könne sich aber jederzeit ändern, hiess es beim Euroairport. Man könne die Auswirkungen der angekündigten Streiks auf den Flugverkehr nicht abschätzen. Weitere Störungen im Flugbetrieb seien nicht ausgeschlossen.

Keine Passagierflüge vom BER aus

Bei der Schweizer Fluggesellschaft Swiss waren am Montag derweil knapp über 1500 Fluggäste von stornierten Flügen betroffen, wie die Airline auf Anfrage mitteilte.

Am Montag ab 03.30 Uhr legten am Hauptstadtflughafen BER und am Hamburg Airport zahlreiche Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle und in der Personal- und Warenkontrolle die Arbeit nieder. Die Gewerkschaft Verdi hatte wegen des seit Wochen laufenden Tarifkonflikts zum erneuten Warnstreik aufgerufen. Der Flughafen BER wurde im laufenden Jahr damit zum dritten Mal bestreikt.

Die Streiks vom Montag reihen sich in eine inzwischen lange Liste an Streiks vor allem im Verkehr in den vergangenen Wochen ein. Zuletzt wurden am Donnerstag, Freitag und Samstag Flughäfen bestreikt, die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft legte am Freitag den deutschlandweiten Bahnverkehr stundenlang lahm. (SDA)