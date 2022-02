Weiter geht es

So, der Ball rollt wieder. Und Lausanne hat sich in der Pause hoffentlich überlegt, ob es sich hier noch um die Offensive kümmern will. Falls nicht, gehen wir doch einfach rasch wieder in die Wärme.

Ein Wechsel bei Lausanne. Für Stürmer Ouattara kommt Flügel Goduine Koyalipou.