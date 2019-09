Diese Forscher zitieren sich selbst am meisten

Zitierungen sind für Forschende ein Leistungsausweis. Je mehr sie publizieren und zitiert werden, desto gewisser sind Erfolg, Ehre und Karriere auf ihrem Fachgebiet.

Bei vielen der einflussreichsten Wissenschaftlern stammen jedoch ein Gros der Zitierungen von früheren Arbeiten, die sie selbst geschrieben haben oder von Mit-Autoren. Das zeigt eine neue Datenbank der US-Universität Stanford mit den weltweit meistzitierten Wissenschaftlern.

Der exzessivste Selbstzitierer ist gemäss der in der Zeitschrift «PLOS Biology» veröffentlichten Analyse der Russe Oleg V. Mikhailov. Der Professor an der Kazan National Research Technological University arbeitet er in der Abteilung für Analytische Chemie, Zertifizierung und Qualitätsmanagement und hat zwischen 1989 und 2018 98 Zitierungen erhalten, von denen mehr als 94 Prozent von ihm selbst oder Co-Autoren stammen.

Auch Schweizer in der Datenbank

Oder Sundarapandian Vaidyanathan aus Chennai, Indien. Der Computerwissenschaftler wurde 2018 von der Regierung geehrt, weil er zu den besten Forschern des Landes gehört, was Zitiermessungen betrifft. Jetzt ist klar: Neun von zehn Verweisen stammen von ihm selbst. Das heisst auch: Mit Hilfe der Selbstzitierungen hat er rund 83 000 Ränge gut gemacht, statt auf Platz 83 699 (ohne Selbstzitierungen) landet er damit auf Rang 356 der meistzitierten Forscher.

Aber Vaidyanathan und Mikhailov sind nicht allein. Die frei zugängliche Datenbank, die aus 35 Millionen Wissenschaftlern die rund 100’000 meistzitierten auflistet, zeigt, dass 250 von den Topleuten mehr als 50 Prozent der Zitierungen sich selbst oder Mitautoren zu verdanken haben. Der Mittelwert der Selbstzitierungen über alle gelisteten Forscher hinweg beträgt 13 Prozent .

Auch Schweizer sind in der Bestenliste zu finden, sogar ganz zuvorderst: Der Chemiker Michael Grätzel von der ETH Lausanne, der weltweit anerkannt ist für die Erfindung von farbstoffsensibilisierten Solarzellen (Grätzel-Zellen), führt die Stanforder Rangliste der einflussreichsten Forscher an. Seine Selbstzitierungsrate beträgt 7 Prozent .

Nebst Grätzel fördert eine Analyse weitere 1856 Schweizer von 190 Instituten zutage; die meisten von der ETH Zürich (300), der Universität Zürich (278) und der Uni Genf (202). Ihr durchschnittlicher Anteil an Selbstzitaten beträgt 14 Prozent , während das Mittel aller Länder ein Prozentpunkt tiefer liegt.

Aber auch die Schweiz hat drei exzessive Selbstverweiser, welche die Hälfte oder mehr ihrer Zitierungen sich selbst verdanken; und 140 sind es, wenn man nach Forschern mit einer Quote von über 25 Prozent sucht.

Der Fleissigste ist laut Studie der Sportmediziner Beat Knechtle. Der Titularprofessor an der Uni Zürich ist in der Öffentlichkeit bekannt als Ausdauersportler und war bis vor einem Jahr fast 20 Jahre lang Schweizer Rekordhalter im Deca Ultratriathlon. Der Mittfünfziger absolviert aber nicht nur «zehn Triathlons an zehn aufeinanderfolgenden Tagen», wie es auf seiner Website heisst, sondern hat bis 2018 auch 365 Papers veröffentlicht und wurde 1566-mal zitiert – zwei- von drei Zitierungen stammen von ihm selbst.

Wie es dazu kam, erklärt St. Galler Hausarzt einerseits mit der Einzigartigkeit seiner Forschung: «Eigene Arbeiten verwenden wir dann als Referenzen, wenn niemand ausser uns auf dem Gebiet geforscht hat, etwa Extremausdauer und Untergebiete wie Flüssigkeitshaushalt, Pacing und so weiter.»

Wird damit nicht das Mass an Zitierungen verfälscht? «Ich denke nicht, dass das ein Problem ist, denn wenn es ein Problem wäre würden Journals und Gutachter darauf hinweisen was bisher noch nie geschah», sagt Knechtle. Seine hohe Quote von 63 Prozent kann er nicht nachvollziehen. Nach seinen Berechnungen liege sein Forscherteam «vielleicht maximal bei 10 Prozent» eigener Zitate. «Ich würde der Stanford-Studie stark in Frage stellen.» Die Universität Zürich konnte innert nützlicher Frist auf Anfrage keine Stellung nehmen.

Zu ihren hohen Raten keinen Kommentar abgeben wollten Olivier Sauter, Physiker an der ETH Lausanne, und der Chemie-Nobelpreisträger 2017, Jacques Dubochet von der Uni Lausanne. Seine Selbstzitierungsquote beträgt 36 Prozent . Heinz Heimgartner, emeritierter Chemie-Professor an der ETH Zürich weist in der Datenbank eine Quote über 50 Prozent aus.

Es gibt aber auch zahlreiche bekannte Schweizer Wissenschaftler, die ohne hohe Selbstzitierquote weltweit top sind. Etwa Wirtschaftsforscher Ernst Fehr mit nur 4 Prozent Selbstverweisen. Oder Umweltforscher Reto Knutti von der ETH Zürich, sein Berner Kollege Thomas Stocker, der Arzt und ebenfalls Nobelpreisträger Rolf Zinkernagel oder Wurmforscher Michael Hengartner, frisch gebackener Präsident des ETH-Rats und bis diese Woche Rektor der Universität Zürich. Bei all diesen Koryphäen liegt die Rate der Selbstzitierungen zwischen 8 und 14 Prozent .

Das liegt im grünen Bereich, zumindest wenn man Antonio Loprieno fragt, den Präsidenten der Akademien der Wissenschaft: «Acht bis zwölf Prozent im Schnitt sind normal.» Ein gewisser Prozentsatz sei nötig: «Selbstzitierungen sind ein Zeichen reger Forschungstätigkeit.» Gerade ein Forscher, der auf einem Gebiet einzigartig sei, komme nicht darum herum, auf eigene Werke zu verweisen. «Mehr als 50 Prozent sind aber keine gute Nachricht», sagt Loprieno, auch Rektor der Uni Basel. Das deute darauf hin, dass man kaum von anderen Forschern oder nur von Mitautoren rezipiert werde.

Datenbank als Mittel gegen Zitate-Farmen

Ähnlich sieht das John Ioannidis, der die Analyse durchführt und die Datenbank erstellte. Es gehe ihm nicht darum, Leute an den Pranger zu stellen, sondern um die Verbesserung der Zitierungsmetriken. Dazu schreibt der renommierte Statistiker: «Metriken sind einflussreich bei der Finanzierung, Einstellung, Förderung und Belohnung von Wissenschaftlern, aber oft unregelmässig, nicht standardisiert, falsch gemessen, nicht auf das Feld abgestimmt. Und sie beinhalten auch Selbstzitate.»

Die Studie könne helfen, auf extreme Selbstzitierer aufmerksam zu werden oder auch sogenannte Zitate-Farmen ans Licht zu bringen, Gruppen von Wissenschaftlern, die sich intensiv gegenseitig zitieren, um so bessere Resultate in den Metriken zu erzielen. Wer mehr als 25 Prozent Selbstzitate habe, handle vielleicht nicht unredlich: «Aber eine genauere Untersuchung kann nicht schaden», sagt der auf Meta-Forschungen spezialisierte Forscher, der sich seit Jahren für Qualität in der Wissenschaft einsetzt.

Die neue Datenbank ist die grösste Sammlung von Selbstzitat-Raten, die je öffentlich gemacht wurde. Und sie kommt zu einer Zeit, in der Metriken auch wegen möglicher exzessiver Selbstzitate zunehmend in der Kritik stehen: «Das ist alles sehr bekannt und ein verdammtes Elend», stöhnt Gerd Folkers, Präsident des Schweizerischen Wissenschaftsrats (SWR): «Wer sich in diesem System nicht selbst zitiert, bestraft sich selbst.» Man sei deshalb quasi gezwungen, auf die eigenen Arbeiten zu verweisen.

Diesem Gebaren Herr zu werden, sei schwierig, weil jedes System und jede Metrik paradoxerweise da sei, um unterlaufen zu werden. Man könne die Institutionen und Journale nur stetig dazu aufrufen, wachsam zu sein, zu kontrollieren und statt naiver Metriken neue Bewertungssysteme einzusetzen: «Lassen Sie eine Bewerberin ihre fünf besten Publikationen vorlegen und sie dann von Fachkollegen bewerten.» Insofern hält er solche Datenbanken für nützlich, «weil sie Transparenz schaffen».

Antonio Loprieno sieht das ähnlich. Man müsse bei Interpretationen aufpassen, gibt der Präsident der Akademien zu bedenken: Weil in den Naturwissenschaften üblicherweise in Gruppen geforscht werde, gebe es per se mehr Papers und Zitierungen als in den Geisteswissenschaften, wo ein Autor eher allein ein Buch schreibe. Deshalb käme es in der naturwissenschaftlichen Forschung auch zu mehr Selbstzitierungen durch Mitautoren.

Aber könnte man durch Zitiersysteme wie sie Stanford vorlegt, die keine Selbstzitate aufweisen, Manipulationen verhindern? Loprieno ist skeptisch: «Das dürfte sich insbesondere in jenen Gebieten als schwierig erweisen, in denen eine Studie von mehreren Autoren verfasst wird.»