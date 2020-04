Abo+ Animation mit Webcam-Tracking Verfolgen Sie den Osterverkehr am Gotthard live mit

Eine Viertelmillion Autos passieren in der Regel an Ostern den Gotthardtunnel. Wie viele fahren in diesem Jahr in den Süden? Eine Echtzeit-Analyse zeigt, ob die Schweizer dem Appell des Bundesrats folgen.