Beim Notvorrat ­wurde gepfuscht

Das ging schnell: Kaum ist das Coronavirus in der Schweiz angekommen, sind Schutzmasken bereits ein knappes Gut. Schuld an der Misere sind nicht nur die hohe Nachfrage nach Masken und die fehlende Produktion im Inland. Wie sich jetzt zeigt, waren auch die Behörden nachlässig.

Der Bund entdeckte vor vier Jahren, dass die Pflichtlager in Spitälern und Pflegeheimen ungenügend gefüllt sind. Bei den Hygienemasken wurden die Vorgaben zwar übertroffen, bei den Atemschutzmasken und Untersuchungshandschuhen waren aber lediglich 65 respektive 45 Prozent des Sollbestands vorhanden. «Trotz der grossen Lagerhaltung muss davon ausgegangen werden, dass die aktuellen Mengen an Schutzmaterial in der Schweiz zur kurzfristigen Deckung des Normalbedarfs genügen, nicht aber im Pandemiefall», hiess es in einem Bericht.

Der genaue Bedarf hängt von der Entwicklung ab

Doch der Bund liess die Sünderinnen laufen. Man gebe Empfehlungen heraus, und es gebe keine behördliche Lagerpflicht, lässt das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung verlauten. «Die Verantwortung für die Umsetzung liegt bei den Institutionen des Gesundheitswesens.» Nach 2016 gab es keine Kontrolle mehr. Die nächste plante der Bund für dieses Jahr.

Die Vermutung liegt nahe, dass die Bestände vor Ausbruch der Krise nicht überall aufgestockt wurden. Keine zwei Wochen nach dem ersten bestätigten Fall in der Schweiz musste der Bund bereits seine eigenen Lager öffnen, um Gesundheitseinrichtungen zu beliefern. Der Kanton Basel-Stadt bestätigt zudem, die Lücken nicht gefüllt zu haben. «Der Bedarf wurde damals zurückhaltend geschätzt, weshalb bei der relativ geringen Abweichung bei den einzelnen Produkten keine Anpassungen gemacht wurden», schreibt das Gesundheitsdepartement. 60 000 Atemschutz- und Hygienemasken fehltenin Basel.

Ob genügend Schutzmasken für die Corona-Krise zur Verfügung stehen, bleibt unklar. Handschuhe und anderes Verbrauchsmaterial seien «unseres Wissens derzeit nicht kritisch», teilt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz mit. Den effektiven Verbrauch könne man nicht genau abschätzen. Dieser sei abhängig von der weiteren Entwicklung.

