Coronavirus: Der Bundesrat bleibt trotz Kritik auf Kurs

Dort draussen geht ein Virus um. Dort draussen stürzt die Börse ab. Dort draussen fordern Politiker die Schliessung der Grenze, wollen C-Promis die Schweiz verlassen, kaufen Bürger Lebensmittelgeschäfte und Apotheken leer. Dort draussen, so scheint es, ist ein Land in Aufruhr.

Hier drinnen aber, im Me­dien­zentrum des Bundes, tritt am Mittwochnachmittag ein aufgeräumter Alain Berset in ­Erscheinung. Eigentlich will der Innenminister über die neue Kulturbotschaft des Bundesrats sprechen, aber jetzt, wo er schon mal hier ist, nimmt er sich auch noch ein paar Minuten Zeit für das Thema der Stunde, das Virus.

Seine Botschaft kontrastiert markant mit dem Lärm dort draussen. «Wir sind gut vorbereitet», sagt Alain Berset. «Auch für schwierige Situationen.»

Der Freiburger Gesundheitsminister bleibt damit jener Linie treu, die er und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verfolgen, seit der Corona-Ausbruch in Norditalien das Thema wieder in die Schlagzeilen katapultierte. Man ist bemüht, die Verunsicherung nicht zusätzlich anzufachen. Kommuniziert vorsichtig. Lieber zu zurückhaltend als zu offensiv.

Ganz konkret: Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz deutete am Montag an, dass er persönlich Corona-Verdachtszüge aus Italien stoppen werde. Bundesrat Berset erklärte in Bern praktisch zeitgleich, wieso solche Massnahmen die Ausbreitung des Virus kaum bremsen können.

Harsche Kritik am BAG

Aber ist das noch vorsichtige Kommunikation? Oder deutet das auf leichtfertiges Krisenmanagement hin? Für den Berner Epidemiologen Christian Althaus haben sich die Gesundheitsbehörden jedenfalls schon einige Fehler erlaubt.

Althaus übte gestern in der «Neuen Zürcher Zeitung» harsche Kritik am BAG. Es unterschätze die Gefährlichkeit des Virus und sei ungenügend informiert, sagte Althaus. Er habe den Eindruck, «dass man in der Schweiz akzeptiert hat, dass man eine Ausbreitung nicht mehr stoppen kann». Zudem skizzierte Althaus ein Worst-Case-Szenario, gemäss dem sich 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung anstecken könnten, was bei einer Sterblichkeitsrate von einem Prozent zu rund 30'000 Todesfällen führen könnte.

«Es gehört zu solchen Situationen, dass einzelne Wissenschafter Kritik äussern.»Daniel Dauwalder, Sprecher BAG

In der Fachwelt gibt es aber auch gegenteilige Meinungen. Beda Stadler, emeritierter Professor für Immunologie, hält die unaufgeregte Kommunikation des Bundesamtes für richtig und greift stattdessen Wissenschaftler Althaus an. «Wer wie Althaus mit solchen Szenarien an die ­Öffentlichkeit geht, steht im Verdacht, sich profilieren zu wollen», sagt Stadler. «Zudem müsste er konkrete Vorschläge machen können, wie die Behörden reagieren sollten, falls ein solches Extremszenario wirklich eintritt.»

Solche Vorschläge mache Althaus jedoch nicht, kritisiert Stadler. Stattdessen verbreite er unnötig Panik in der Bevölkerung. «Althaus erinnert mich an jene Experten, die bei der BSE-Krise warnten, dass in der Schweiz 10'000 Menschen sterben könnten.» Am Ende sei niemand gestorben.

Das BAG selbst wehrt sich ebenfalls gegen den Vorwurf, das Coronavirus zu unterschätzen, will aber in einen Dialog mit Kritiker Althaus treten. «Es gehört zu solchen Situationen, dass einzelne Wissenschafter Kritik äussern. Wir werden mit ihnen das Gespräch suchen», sagt BAG-Sprecher Daniel Dauwalder.

Kritik zog in den letzten Tagen aber auch BAG-Direktor Pascal Strupler auf sich. Der Jurist, der seinen Posten im September ­verlassen wird, wirkt bei medizinischen Fragen unsicher und schiebt deshalb oft seinen Ab­teilungsleiter Daniel Koch vor. Damit trägt Strupler dazu bei, dass sein Amt in der Krise wenig spürbar ist.

Die Kampagne rollt an

Dass das BAG die Situation zu wenig ernst nimmt, wies Bundesrat Berset gestern entschieden zurück. Man verfolge die Lage seit Beginn ganz genau und habe nach dem Ausbruch in Norditalien rasch Massnahmen getroffen und passe sie ­laufend an.

Tatsächlich läuft die Krisenbewältigung hinter den Kulissen auf Hochtouren. So erhöht das BAG sukzessive die Kapazitäten der Coronavirus-Hotline, bei der inzwischen täglich rund 1400 Anrufe eingehen. Auch die Laborkapazität wurde stark ausgebaut: Seit gestern können täglich insgesamt 1000 Coronavirus-Tests durchgeführt werden. Ab heute Donnerstag werden die Bürger zudem mit aufwendigen Informationskampagnen auf ­Hygienemassnahmen gegen das Virus hingewiesen.