Coronavirus-Forscher: Ein Niesen reicht für die Ansteckung

Ab wann ist ein Infizierter für andere ansteckend? Diese Frage treibt im Moment nicht nur Epidemiologen um, sondern jeden, der im Tram ein Hüsteln vom Sitznachbar wahrnimmt. Eine neue Studie aus Deutschland beantwortet nun einige drängende Fragen: Virologen in Berlin und München haben den ersten Ausbruch in Bayern untersucht, der Anfang Februar passiert war. Eine Chinesin hatte bei einer Schulung mehrere Mitarbeiter des bayrischen Autozulieferers Webasto angesteckt. Neun Kollegen erkrankten.

Es gibt gute und schlechte Nachrichten: Die Studie zeigt, dass Patienten bei milden Verläufen nach dem Abklingen der Symptome kaum mehr ansteckend sind. Obwohl die nicht schwer Erkrankten auch noch zehn Tage und länger positive Virentests zeigten, scheinen die ausgeschiedenen Virenmengen nicht mehr ausreichend zu sein, um andere zu infizieren. Es ist dann zwar noch Genmaterial der Viren im Körper der Genesenen vorhanden, weshalb Tests noch positiv ausfallen, aber es besteht für andere keine Gefahr mehr.

Schon früh ansteckend

Um zu testen, wie lange jemand ansteckend ist, versuchten die Forscher im Labor die Viren aus Schleim-, Urin-, Blut- und Stuhlproben der Patienten zu vermehren. Das gelang bei den milden Fällen nach acht Tagen nicht mehr. Die schwer Erkrankten, die eine Lungenentzündung entwickelten, schieden hingegen noch länger grössere Virenmengen aus.

Doch es gibt auch weniger beruhigende Nachrichten: Covid-19 ist schon in einem sehr frühen Stadium der Infektion ziemlich ansteckend. Die Ärzte mussten feststellen, dass die Infizierten schon beim Auftreten der ersten schwachen Symptome grosse Virenmengen ausscheiden und dass sich das Virus vor allem im Hals- und Rachenraum ansiedelt. Das unterscheidet Covid-19 stark von Sars, das auch von einem Coronavirus ausgelöst wird. Während der Sars-Epi­demie waren die Patienten erst dann am ansteckendsten, wenn sich der Erreger tief in der Lunge eingenistet hatte.

«Bei Covid-19 hingegen ist Husten oder Niesen auch schon in der Anfangsphase stark infektiös», sagt Clemens Wendtner, Chefarzt Infektiologie am Krankenhaus der Ludwig-Maximilian-Universität in München und Mitautor der Studie. Die Mitarbeiter von Webasto seien bei der Schulung mit der Chinesin nebeneinander am Computer gesessen. «Wenn da jemand kräftig niest, kann das schon reichen», sagt Wendtner.

Die grosse Frage, ob Infizierte schon vor dem Auftreten der ersten Symptome ansteckend sind, wie das beispielsweise bei der Grippe der Fall ist, lässt sich noch nicht eindeutig beantworten. Ausschliessen kann man es aber nicht. Im Gegenteil: Gerade die schnelle Verbreitung in Ländern wie Italien zeigt, dass Betroffene das Virus leicht und früh weitergeben. Auch die Geschichte einer der neun Münchner Patienten deutet in diese Richtung. Ein Angesteckter wurde selbst gar nicht krank, trotzdem wiesen die Ärzte bei ihm eine relativ hohe Virenlast nach. Auch ein Niesen von ihm wäre ansteckend gewesen.

Das wärmere Wetter, sagt Experte Drosten, werde die Ausbreitung des Virus, anders als bei der Grippe, nicht bremsen.

Einer der neun Webasto-Mitarbeiter erkrankte schwerer und musste vier Wochen mit Lungenentzündung im Spital bleiben. Der Mann ist Anfang 50, als Vorerkrankung hatte er jedoch nur erhöhte Cholesterinwerte. Seine Laborwerte zeigten aber schon nach wenigen Tagen, dass sein Immunsystem nicht so stark gegen den Erreger kämpfen konnte. Der Mann musste aber nicht auf die Intensivstation – heute ist er wieder gesund.

Beteiligt an der Münchner Studie war auch der renommierte deutsche Virologe Christian Drosten von der Charité Berlin, der schon viel zu Coronaviren geforscht hat. Die Untersuchung ist noch nicht durch das übliche wissenschaftliche Testverfahren gegangen, hat international aber schon grosse Aufmerksamkeit bekommen. Viele Wissenschaftler publizieren ihre Studien nun rasch auf Preprint-Servern, um alle Informationen im Kampf gegen das Virus zur Verfügung zu stellen.

Drosten sorgte am Montag in Deutschland mit seiner Äusserung zum Wetter und Covid-19 für Aufregung. Das wärmere Wetter, so Drosten, werde die Ausbreitung des Virus, anders als bei der Grippe, nicht bremsen. Das zeigten neue Modell­berechnungen einer US-Forschergruppe. Auch Krankheitsfälle in Ländern mit warmem Klima sprechen gegen diese Annahme. Alle, die im Frühling und Sommer auf Entspannung hofften, könnten sich also täuschen. Umso wichtiger sei es nun, die Epidemie mit strengen Massnahmen einzudämmen.